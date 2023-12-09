Распухший Киркоров шокировал россиян свои видом

Распухший Киркоров шокировал россиян свои видом5
- 9.12.2023, 13:53
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Артист-путинист прятался от журналистов на мюзикле «Москва слезам не верит».
Скандально известный певец-путинист Филипп Киркоров, который в последнее время изменил себя до неузнаваемости в погоне за молодостью, попал на фото в ужасном виде.
По информации российских СМИ, Киркоров появился на мюзикле «Москва слезам не верит» и даже не стал выходить к журналистам и общаться с ними.
Позже Киркоров заменил на VK квартирнике Леонида Агутина, которого госпитализировали в больницу с тромбом. Киркоров выступил на мероприятии. И там тоже прятал свою щеку.
Поклонники Киркорова предположили, что Киркоров сделал очередную операцию и находится в периоде реабилитации.