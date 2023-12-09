Распухший Киркоров шокировал россиян свои видом 5 9.12.2023, 13:53

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Артист-путинист прятался от журналистов на мюзикле «Москва слезам не верит».

Скандально известный певец-путинист Филипп Киркоров, который в последнее время изменил себя до неузнаваемости в погоне за молодостью, попал на фото в ужасном виде.

По информации российских СМИ, Киркоров появился на мюзикле «Москва слезам не верит» и даже не стал выходить к журналистам и общаться с ними.

Позже Киркоров заменил на VK квартирнике Леонида Агутина, которого госпитализировали в больницу с тромбом. Киркоров выступил на мероприятии. И там тоже прятал свою щеку.

Поклонники Киркорова предположили, что Киркоров сделал очередную операцию и находится в периоде реабилитации.

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