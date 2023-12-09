Раскрыта личность «таинственной незнакомки», которая знала все о передвижениях Кивы 9.12.2023, 15:22

Причастна ли она к ликвидации предателя?

Загадочная спутница ликвидированного в РФ бывшего украинского нардепа-беглеца Ильи Кивы — это так называемая «журналистка» Татьяна Поп, которая четыре года назад разбила семью экс-главы Министерства внутренних дел Украины, еще одного предателя Украины, Виталия Захарченко.

Об этом сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на сведения источника.

Захарченко из-за Поп развелся с женой, а «журналистка» переключилась на более денежного кандидата — олигарха Сергея Курченко.

У Кивы и Поп был бурный роман, еще тогда, когда тот был советником главы МВД.

«Когда Кива сбежал в Москву, то возобновил тесное общение с Татьяной. При этом они отношения тщательно скрывали. Дело в том, что Татьяна Поп также возобновила роман и с Захарченко. У Захарченко «денежный мешок» во много-много раз больше, чем у Кивы, и Поп его потерять не хотела…», - отмечает авторы канала.

По словам источника, в РФ «журналистка» также пыталась затащить в «любовные сети» еще некоторых предателей украинского государства, в том числе сына беглого Виктора Януковича Александра.

Ранее «ВЧК-ОГПУ» сообщал о том, что о передвижениях ликвидированного предателя Кивы знали всего два человека: его охранник и «некая Татьяна». При этом, как отмечают авторы канала, «женщина шифровалась до последнего».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».