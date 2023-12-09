«Ник и Майк»: Лукашенко понимает, что почва уходит из-под ног 1 9.12.2023, 15:30

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Экскурсия в Гвинею ничего уже не изменит.

Визит Лукашенко в ОАЭ – один из последних перед предстоящими политическими кампаниями 2024 и 2025 годов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

С учетом того, что традиционное балансирование между Западом и Кремлем исчерпало свой ресурс.

Венгрия и Словакия – далеко, а намного ближе Польша с новым правительством, а также, возможно, новое правительство получит Литва. Поле для заигрывания становится уже. Реформа Европейского Союза также снизит возможности «синепалого», поскольку теперь одного или двух друзей будет недостаточно, чтобы как минимум затягивать принятие решений.

Зачистка внутреннего поля в целях обеспечения полной лояльности уничтожила тех, кто был способен защищать Беларусь от поглощения восточным соседом. Городские сумасшедшие в лице условных «бондаревых» и есть проводники «русского мира». Да, они лояльны режиму, но еще более лояльны России.

Назначение «депутатов» всех уровней пройдет с учетом именно такой двойной лояльности. В итоге практически неизбежных изменений представители местной номенклатуры и бизнеса окажутся лишними в новом раскладе.

Сам «синепалый» это прекрасно понимает. И его визит в ОАЭ прекрасно иллюстрирует коллаж. Экскурсия в Гвинею ничего уже не изменит.

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