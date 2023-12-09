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В Минске усложнилась ситуация с медиками и рабочими

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  • 9.12.2023, 16:16
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В Минске усложнилась ситуация с медиками и рабочими

Еще больше вырос их дефицит.

На 1 декабря в Минске было 36,8 тысячи вакансий, сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме. Среди прочего вырос спрос на медиков и рабочих.

На начало ноября в Минске насчитывалось 36,1 тыс. вакансий. На 1 декабря их число увеличилось до 36,8 тыс. При этом вырос спрос на рабочих — до 23,2 тыс. вакансий (63% от всех предложений нанимателей). Месяцем ранее — 22,8 тыс.

«В спросе на рабочие кадры преобладают профессии торговли и общественного питания (повар, продавец, контролер-кассир), строительного профиля (каменщик, маляр, электрогазосварщик), сферы транспорта (водитель автомобиля, троллейбуса), промышленности (оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик бытовой техники, токарь, фрезеровщик, электромонтер), жилищно-коммунального хозяйства (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь-сантехник, уборщик территорий)», — сообщает комитет по по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме.

Из специалистов наиболее востребованы медработники. Так, на 9 декабря в Минске не хватает 1540 врачей специалистов и 1979 медсестер. Для сравнения: на 14 ноября в столице требовалось 1527 врачей и 1817 медсестер.

Также в числе наиболее дефицитных специалистов значатся работники культуры и образования, инженеры, финансисты, руководители организаций и их структурных подразделениях.

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