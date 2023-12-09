Раскрыты важные факты насчет убийства предателя Украины Кивы 9.12.2023, 18:08

1,424

Туда, где ликвидировали беглого украинского экс-нардепа, непросто попасть.

Бывший украинский нардеп-предатель Илья Кива на днях был убит в Подмосковье на территории отеля «Величъ Country Club», и уже стали известны новые детали насчет преступления.

Территория отеля ограждена высоким зеленым «глухим» забором, в котором нет дырок, сообщил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на данные своего источника.

«…За забор три пути: центральный вход и две калитки. Одна запасная - наиболее подходящая для прохода, другая для мусоровоза, малоудобная для того, чтобы попасть на территорию. По всему периметру, в том числе и над воротами, - камеры», - говорится на канале.

В сообщении отмечается, что лес, в который предатель ходил записывать видеоролики, находится за забором, и убийство произошло на огражденной территории, на которую не так и просто попасть.

«…Охранники патрулируют территорию на велосипедах, на территории дежурят полицейские», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что экс-нардеп, хитро сбежавший из Украине незадолго до полномасштабного вторжения россиян и приговоренный в Украине заочно к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества, уничтожен 6 декабря в деревне Супонево Московской области в парковой зоне отеля «Величъ Country Club».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».