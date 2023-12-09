Раскрыты важные факты насчет убийства предателя Украины Кивы
- 9.12.2023, 18:08
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Туда, где ликвидировали беглого украинского экс-нардепа, непросто попасть.
Бывший украинский нардеп-предатель Илья Кива на днях был убит в Подмосковье на территории отеля «Величъ Country Club», и уже стали известны новые детали насчет преступления.
Территория отеля ограждена высоким зеленым «глухим» забором, в котором нет дырок, сообщил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на данные своего источника.
«…За забор три пути: центральный вход и две калитки. Одна запасная - наиболее подходящая для прохода, другая для мусоровоза, малоудобная для того, чтобы попасть на территорию. По всему периметру, в том числе и над воротами, - камеры», - говорится на канале.
В сообщении отмечается, что лес, в который предатель ходил записывать видеоролики, находится за забором, и убийство произошло на огражденной территории, на которую не так и просто попасть.
«…Охранники патрулируют территорию на велосипедах, на территории дежурят полицейские», - подчеркивается в сообщении.
Напомним, что экс-нардеп, хитро сбежавший из Украине незадолго до полномасштабного вторжения россиян и приговоренный в Украине заочно к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества, уничтожен 6 декабря в деревне Супонево Московской области в парковой зоне отеля «Величъ Country Club».