Как супруги из Гродно пятый год живут в тесной кабине фуры 9.12.2023, 18:17

Паре даже удалось завести собаку.

Av.by поделился историей семи дальнобойщиков из Гродно. Много лет супруги работают в парном экипаже, а чтобы не скучать в кабине, взяли себе в компанию ещё и собаку — мальтийскую болонку.

Белорусы рассказали, как познакомились во время обучения на категорию Е, как стажировались и вернулись из первой поездки уже… мужем и женой. Журналисты поговорили про быт с мохнатой Иви в кабине. Конечно, расспросили о заработке. И узнали, почему девушка всё же планирует уйти из профессии.

За рулём большегруза Татьяна уже семь лет. Она села в кабину фуры и отправилась в свой первый рейс, когда ей было всего 23 года. Тогда, признаётся белоруска, многие не верили в то, что у неё что-то получится. Сейчас девушки в данной сфере уже никого не удивляют, а в то время это было больше похоже на ноу-хау.

— По образованию я продавец! Но ещё со школы хотела работать водителем троллейбуса, — рассказывает Татьяна. — Когда подросла, поняла, что управлять троллейбусом — скучная работа. После колледжа потрудилась продавцом, затем уволилась и была водителем-продавцом в автолавке. Сама возила товар в деревню, сама и продавала.

Муж Татьяны — слесарь по ремонту машин. Сразу после срочной службы в армии пошёл в дальнобой. Молодые люди познакомились, когда оба учились в автошколе на категорию Е.

— У Николая уже было место в литовской фирме. А меня туда не взяли просто из-за того, что у меня не имелось поручителя! Я нашла другую компанию самостоятельно, но тогда мне могли предложить лишь направление Европа — Россия. Стажировка длилась где-то месяц. Когда отправилась в первый рейс, могла ехать только вперёд и кое-как знала какие-то документы... В общем, училась по новой и на своих ошибках. Пусть мелких, но уже опыт, — говорит дальнобойщица.

— Страха не испытывала вообще. С парковкой и подъездом к рампе вначале были проблемы, но всё с опытом приходит. Психовала, конечно! Бывало, даже плакала... — вспоминает Татьяна.

В свой первый рейс девушка отправилась на новеньком Volvo, поэтому проблем с машиной не возникало. В России ездила только по Москве и Питеру, а в Европе — по Нидерландам и Германии. Спустя год каденций в одиночестве Татьяна случайно под Варшавой встретилась со своим будущим мужем. Он оказался тем самым парнем, с которым вместе когда-то учились…

— Разговорились, и он предложил мне работу в его фирме. Сказал, что сам отстажирует меня и будем дальше работать как раньше… Но что-то пошло не так! И наша стажировка затянулась, — смеётся гродненка. — Хотя супруг теперь признаётся: это у него и был такой план!

Впрочем, романтики не случилось, рассказывает дальнобойщица. И первый год в кабине оказался очень сложным для обоих:

— Первое время работа вместе была сущим адом! Мы ругались по поводу и без него, я психовала, и он тоже... Иногда готова была выскочить из кабины и идти куда глаза глядят! Но постепенно мы притёрлись друг к другу, поняли, что мы друг для друга важны и ссориться из-за работы — сущая ерунда. Научились говорить и слушать. Ведь работа никуда не уйдёт, а обида останется, — размышляет белоруска.

В семейном экипаже супруги работают без малого пять лет.

— Ездим на тягачах Volvo, Mercedes и DAF. В основном с рефрижератором, иногда на перецепах попадались «шторы», — рассказывают собеседники.

В какой-то момент белорусам стало скучно трудиться вдвоём. И они решили завести… собаку!

— Очень много местных водителей ездят с животными. Взять в кабину четвероногого друга было моим спонтанным решением, о котором никто из нас не жалеет, — рассказывает белоруска. — Иви научила нас на заменах (замена чипов, водителей) отдыхать. К тому же на суточном отдыхе мы гуляли с ней очень много. Специально выбирали паркинги, где можно хоть куда-то выйти и пройтись. С ней мы отъездили два с половиной года, и теперь, когда выехали без неё, нам тяжело морально и физически. Не взяли с собой, потому что сейчас ездим на границу с Россией, а это постоянные длинные очереди. Иви спасала от дальнобойской рутины, научила замечать красоту вокруг нас! А ещё всегда реагировала на каждый шорох… Можно сказать, охраняла. Но в неблагонадёжных местах мы не стоим, поэтому по-настоящему защищать нас ей не приходилось.

— И что, совсем никогда не было опасных случаев в вашей работе?

— В прошлом году, по весне, произошёл один небольшой инцидент. Ночью пытались у нас взломать прицеп, но у воров ничего не вышло… Сработала сигнализация на открывание ворот. В нашей фирме на всех полуприцепах имеются замок и сигнализация.

— А как устроен быт Иви?

— Всё по-домашнему! У неё всегда в доступе еда и вода. Кушает она натуральные продукты, поэтому с питанием проблем никаких. Пробуем что-то новенькое все вместе. Иви научилась со «спальника» по подлокотникам спускаться на пол и так же подниматься. Кстати, спит она где хочет и как хочет.

— Каждые 4 часа гуляем на улице минимум 20—30 минут. Когда становимся на отдых, выходим на прогулку, затем ложимся спать. Утром ставим мультиварку. Пока готовится еда, мы тоже проводим время с Иви. Так что ничего сложного в жизни с собакой в кабине нет!

— Если Иви надо выйти срочно на улицу во время движения, она всегда подходит к тому, кто за рулём, смотрит на дверь и немного царапает водителя. Так мы понимаем, что ей нужно. Съезжаем на ближайшее место отдыха, она делает свои дела, и мы едем дальше.

— А вам самой не сложно находиться постоянно в одной кабине с мужем?

— Уже привыкли! Но вот одни и те же байки друг другу травим по сотому кругу, наверное, — смеётся девушка. — Порой просто не о чем поговорить, так как всегда вместе. Вот реально трудно было, когда мне пришлось остаться дома, а муж уезжал без меня в рейс...

— По каким странам больше нравится колесить?

— Если честно, и не задумывалась даже… Каждая страна хороша по-своему. Везде есть плюсы и минусы для водителей. Нидерланды интересны архитектурой, Австрия привлекает своей природой. А так в каждом государстве приятно находиться. С Польшей ассоциируется дом почему-то… Будто ты уже едешь в отпуск.

— А смогли бы сейчас выехать в рейс без мужа?

— Легко! Ведь когда-то я уже работала одна и без опыта. Теперь меня точно ничем не напугать! Просто такой необходимости нет. Да и что это за семья, которая расселась по разным кабинам и колесит по разным странам? На расстоянии чаще всего семьи и разрушаются... Да и по отдельности мы будем очень переживать друг за друга.

— Расскажите про семейный бюджет. Как у вас оплата идёт? Каждому по отдельности платят?

— Парный экипаж оплачивается в каждой фирме по-разному. У нас это равная оплата мне и мужу, стаж и эковождение тоже прибавляются к суточным. Обычно оплата выглядит так: старт — €85, за стаж — €4, эковождение — максимум €4 надбавки. Субъективно это небольшая сумма. Я бы сказала, средний доход на данном рынке.

Тем более сейчас тем, кто ездит только по Европе, зарплату урезали. Нас, к счастью, это не касается. В ЕС теперь очень мало работы, водители по трое суток стоят и ждут загрузку.

— Какие расходы у вас в рейсах?

— Сложно назвать сумму, потому что всё зависит от поры года, от того, посещаешь ли ты какие-то города… Или попадаешь в магазины с одеждой и так далее. На еду примерно в месяц на троих у нас уходит где-то €500 — это если ни в чём себе не отказывать! То есть, когда заходишь в магазин, берёшь всё и на цену не смотришь. Сюда ещё входит какой-то фастфуд и кофе с заправок. Стоимость таких перекусов — от 3,5 до 5 евро.

— Уходить из профессии не планируете?

— На самом деле планирую. О том, что пора уходить, я поняла прошлой осенью, когда попала на «скорой» в больницу. Это случилось в Латвии. Почти месяц не могла встать с кровати! Врачи, которые меня лечили, в один голос говорили одно и то же: «Вам надо уходить из дальнобоя, дальше будет только хуже!» Конечно, это было тяжело слушать... После почти год дома я мечтала, что выеду снова в рейс и всё станет как раньше. Но выехав сейчас, понимаю, что как раньше уже никогда не будет... Я не могу спать, пока машина едет. То есть я бодрствую 23 часа в сутки. И засыпаю только тогда, когда фура останавливается...

— Находясь сейчас в кабине Volvo, думаю об окончательном уходе. Доездилась! Надо восстановить знания по предметам (пока находилась дома, не просто сидела — изучала web, UX-дизайн). Планировала продолжать учёбу в рейсе, но не везде есть стабильный интернет. Поэтому буду учиться дальше, — говорит на прощание Татьяна.

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