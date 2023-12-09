закрыть
9 декабря 2023, суббота, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Родителям школьников из Гродно предлагают поучаствовать в странном сборе

1
  • 9.12.2023, 19:58
Родителям школьников из Гродно предлагают поучаствовать в странном сборе

Организатор сбора замешан в похищении украинских детей.

В Гродненской областной филармонии в декабре должен пройти «урок» с лукашистом Алексеем Талаем. На мероприятие приглашают молодежь. Hrodna.life обратило внимание, что в связи с этим родителям местных школьников предлагают поучаствовать в «срочном сборе помощи детям Донбасса».

По сведениям издания, информация о «срочном сборе» для фонда Талая появилась в родительских чатах Гродно. Приносить просят сладости и средства личной гигиены.

Напомним, Алексей Талай — паралимпией и провластный активист. Также он основал благотворительный фонд, который работает в Беларуси уже несколько лет. На сайте организации сказано, что они оказывают посильную помощь инвалидам, тяжелобольным, детям-сиротам и детям без попечения родителей. Весной этого года Талай открыл еще один фонд, на этот раз — на территории России. Именно его задачей назывался сбор гуманитарной помощи от белорусов для самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд