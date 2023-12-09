Родителям школьников из Гродно предлагают поучаствовать в странном сборе 1 9.12.2023, 19:58

Организатор сбора замешан в похищении украинских детей.

В Гродненской областной филармонии в декабре должен пройти «урок» с лукашистом Алексеем Талаем. На мероприятие приглашают молодежь. Hrodna.life обратило внимание, что в связи с этим родителям местных школьников предлагают поучаствовать в «срочном сборе помощи детям Донбасса».

По сведениям издания, информация о «срочном сборе» для фонда Талая появилась в родительских чатах Гродно. Приносить просят сладости и средства личной гигиены.

Напомним, Алексей Талай — паралимпией и провластный активист. Также он основал благотворительный фонд, который работает в Беларуси уже несколько лет. На сайте организации сказано, что они оказывают посильную помощь инвалидам, тяжелобольным, детям-сиротам и детям без попечения родителей. Весной этого года Талай открыл еще один фонд, на этот раз — на территории России. Именно его задачей назывался сбор гуманитарной помощи от белорусов для самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

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