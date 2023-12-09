закрыть
9 декабря 2023, суббота, 22:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские партизаны проникли в военкомат в Туле

  • 9.12.2023, 22:01
  • 1,306
Украинские партизаны проникли в военкомат в Туле

Они получили доступ к личным данным россиян.

Крымские партизаны регулярно отчитываются об успешном проникновении во вражеские ряды. На этот раз агенты «Атеш» проникли в военкомат в Туле. «24 Канал» рассказывает, что об этом известно.

- Работа в военкоматах – это всегда интересно! Через руки сотрудников проходит море разной документации и личных данных россиян. Теперь агенты «Атеш» в Тульском военкомате будут передавать как свежие данные о враге, так и проводить более радикальные мероприятия! – заверили члены движения.

На фото, выложенных агентами, виден вход в военкомат. Что интересно, на плакате есть пропагандистский лозунг, мол, границы России не заканчиваются нигде. Как видим, оккупанты не способны удержать свои мнимые границы даже на территории, которую формально контролируют.

Другой плакат восхваляет десантников – это якобы гордость России. Но украинцы хорошо помнят, что произошло с псковскими десантниками.

Партизаны призывают россиян приобщаться к ним. Таким образом оккупанты могут сохранить себе жизнь, а за передачу информации обещают хорошее вознаграждение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд