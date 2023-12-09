Украинские партизаны проникли в военкомат в Туле 9.12.2023, 22:01

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Они получили доступ к личным данным россиян.

Крымские партизаны регулярно отчитываются об успешном проникновении во вражеские ряды. На этот раз агенты «Атеш» проникли в военкомат в Туле. «24 Канал» рассказывает, что об этом известно.

- Работа в военкоматах – это всегда интересно! Через руки сотрудников проходит море разной документации и личных данных россиян. Теперь агенты «Атеш» в Тульском военкомате будут передавать как свежие данные о враге, так и проводить более радикальные мероприятия! – заверили члены движения.

На фото, выложенных агентами, виден вход в военкомат. Что интересно, на плакате есть пропагандистский лозунг, мол, границы России не заканчиваются нигде. Как видим, оккупанты не способны удержать свои мнимые границы даже на территории, которую формально контролируют.

Другой плакат восхваляет десантников – это якобы гордость России. Но украинцы хорошо помнят, что произошло с псковскими десантниками.

Партизаны призывают россиян приобщаться к ним. Таким образом оккупанты могут сохранить себе жизнь, а за передачу информации обещают хорошее вознаграждение.

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