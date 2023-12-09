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Сколько стоит поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Минске?

  • 9.12.2023, 23:02
Сколько стоит поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Минске?

Цены впечатляют.

За какие деньги Дед Мороз и Снегурочка готовы поздравить вас и ваших детей с Новым годом выясняла nashaniva.com.

Экспресс-поздравление на 5-10 минут и часовая программа

Получить поздравления от Деда Мороза в Минске можно по ставке от 50 рублей. За такие деньги можно рассчитывать на экспресс-поздравление ребенка продолжительностью 5-10 минут. Если Дед Мороз будет не один, а вместе со Снегурочкой, то нужно будет доплатить еще 5-10 рублей. Но если вы живете в Минском районе, то за визит Деда Мороза нужно будет заплатить от 90 рублей.

Поздравление с развлекательной программой на 15-20 минут стоит от 65-70 рублей. Озвученные цены актуальны до 20 числа декабря. С приближением Нового года тариф растет. Например, 30 декабря за самое дешевое поздравление придется выложить уже от 75-90 рублей.

Пиковые цены на услуги от Деда Мороза и Снегурочки приходятся на 31 декабря и 1 января.

Дороже всего обойдется визит в новогоднюю ночь. За несколько часов до боя курантов экспресс-поздравление от Деда Мороза стоит от 165 рублей, а за 15-20-минутное поздравление в паре со Снегурочкой нужно будет заплатить от 200 рублей.

Поздравление с 30-минутной программой стоит от 300 рублей. Но есть и куда более дорогие предложения.

Так, например, одно из агентств предлагает новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с развлекательной программой на 45-60 минут и фотографиями на память по тарифу от 250 рублей, если заказывать поздравления до 24 декабря.

После 21.00 31 декабря начинает действовать максимальный тариф. Часовая поздравительная программа обойдется в 550 рублей.

Начиная со 2-3 января цены возвращаются на базовый уровень.

30-минутный визит Деда Мороза и Снегурочки в детский садик или школу стоит от 180 рублей.

Дед Мороз для взрослых

Пригласить Деда Мороза на офис можно по ценам от 150 рублей за 30 минут, если дед будет с «внучкой», то 200. Программа на час стоит 200-250 рублей соответственно. Приблизительно по таким же тарифам он может зайти на корпоратив в кафе или ресторан.

За проведение новогоднего корпоратива продолжительностью 6 часов одно из столичных агентств берет 1000 рублей. Артисты приедут с программой и собственной аппаратурой.

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