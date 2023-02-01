Кадыров завел «интересную песню» 1.02.2023, 8:27

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Распад России уже начался.

Война против Украины ослабила влияние Москвы на регионы. Как сообщал сайт Charter97.org, глава Чечни Рамзан Кадыров уже публично начал говорить о своем участии в войне за независимость Ичкерии. И для Кремля это очень тревожный сигнал.

Об этом в своем видеоблоге в YouTube рассказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Скандал разразился после громкого заявления премьера Польши о том, что Чечня должна стать независимой. В ответ Кадыров не стал, как обычно, клясться в верности Москве. Вместо этого он начал предъявлять претензии Европе за то, что не помогали Ичкерии в ее войне за независимость.

«Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию? Когда мы отстаивали интересы независимости? (...) Как бы мы не хотели отдельное государство, мы никак не можем существовать, потому что полтора миллиона населения кормить, одевать, обувать… Нам это не потянуть», - заявил глава Чечни.

Это первый признак того, что Кадыров уже перестает быть «верным пехотинцем» российского диктатора. Гончаренко считает, что глава Чечни своим заявлением шантажирует Кремль.

«Кадыров интересную завел песню… Он «в переводе» говорит Путину: «Деньги, деньги давай». То, что он вспомнил, как воевал за Ичкерию, сигнал очень интересный для Путина и России. Пока они бьются и истекают кровью на украинских фронтах, империя начинает расползаться… У них начинается распад внутри», - считает украинский депутат.

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