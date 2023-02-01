Правозащитницу Анастасию Лойко били электрошокером, чтобы получить пароль от Telegram 3 1.02.2023, 10:30

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Российская журналистка рассказала о 15 сутках на Окрестина.

Лукашисты пытают за решеткой политзаключенных. Российская журналистка Екатерина Яньшина, которая отбыла 15 суток на Окрестина, рассказала, что правозащитницу Анастасию Лойко били электрошокером, пишет правозащитный центр «Весна».

«Как мне потом рассказали, девушку, которая просто забыла свой пароль, пытали током. Ее били электрошокером в пятку, чтобы не было следов. Это было с правозащитницей Анастасией Лойко. Когда я отказалась дать пароли, мне рассказали эту историю. И я потом сидела думала: интересно, сколько ударов тока я выдержу, прежде чем сломаюсь и дам пароли», – рассказала Екатерина Яньшина.

Ранее Анастасия Лойко на судебном заседании рассказывала о том, что работник ГУБОПиК ударил ее электрошокером, а один из работников ЦИП вывел ее во внутренний двор и оставил без одежды на восемь часов.

Российская журналистка Екатерина Яньшина рассказала также и о других политзаключенных:

«Я сидела в одной камере с Анной Ливянт, дочерью известного репетитора Евгения. Их с мужем Никитой задержали на суде, когда они пришли на процесс к ее родителям. И на утреннем «шмоне» она прислушивалась, чтобы услышать фамилию отца или мамы. Она тогда уже предполагала, что у нее будет уголовное дело. Если ты сидишь на Окрестина, то ты не хочешь, чтобы тебя отпустили пораньше. Потому что если за тобой пришли раньше времени, то это значит, что ты никуда не выходишь. То ли новые «сутки», то ли уголовное дело. Так было и с Анной. Ее забрали раньше, и от другой девушки из ИВС мы узнали, что у нее уголовное дело и она ждет отправки в СИЗО».

Журналистка говорит, что с ней ничего страшного на самом деле не произошло, а вот другим – белорусам и белорускам – не повезло:

«Одна вещь читать новости, а другая – увидеть все собственными глазами. Я поняла, насколько мы себе не представляем, что происходит в Беларуси. Даже со своим российским опытом я приехала и удивлялась. В ЦИПе я думала, что могу несколько раз позвонить кому-то, мне смогут передать одежду, потому что я в пиджаке и брюках – слишком солидно, чтобы спать на полу с клопами. Но все было не так. Помню показательный случай: на входе в ЦИП я спрашиваю у конвоира, дадут ли мне книги. Мужчина без формы, стоявший рядом, ухмыльнулся и сказал: «Конечно, и книги, и настольные игры, и в бильярд здесь поиграешь!» Я тогда уже поняла, что меня ждут не те условия, которых я жду», – рассказывает российская журналистка.

По ее словам, то, что происходит в Беларуси, в России еще не видели. Яньшину удивили суд через скайп, поведение милиционеров и беспредел силовиков, а также бытовые условия в камере и пытки, которые она перенесла в ЦИП на Окрестина.

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