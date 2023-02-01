Ученые выяснили, где были отчеканены первые в мире монеты 1.02.2023, 11:26

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Их делали из сияющего золота и серебра.

Древняя Лидия имеет честь создавать первые монеты в мире. Сначала они были не более чем металлическими шариками с простыми штампами, но вскоре они сами по себе превратились в прекрасные произведения искусства с фигурами из греческой мифологии. Об этом пишет Greekreporter.

Созданная как средство подтверждения платежа, чеканка представляет собой коренное изменение в человеческом развитии, которое было частью растущей сложности торговли между народами еще в 600 г. до н.э.

Монеты в том виде, в каком мы их знаем сегодня, впервые были отчеканены в Лидии, анатолийском королевстве, тесно связанном с древними греками. Царство легендарного царя Креза, вполне уместно, что монеты, произведенные там, были из сияющего золота и серебра.

Лидийский статер стал официальной монетой Лидийской империи, которая процветала много лет, прежде чем пала перед Персидской империей. Считается, что самые ранние монеты на планете датируются примерно второй половиной 7 века до нашей эры, во время правления царя Алиатта, находившегося у власти с 619 по 560 год до нашей эры.

Историки-нумизматы согласны с тем, что лидийский статер был самой первой монетой, официально выпущенной правительством, и он послужил образцом практически для всех последующих монет повсюду.

В отличие от других жетонов или предметов, используемых в бартере, монеты выпускаются центральным органом или правительством. Конечно, монеты могут быть изготовлены из любого материала, но из-за необходимости долговечности они с этого периода делались из металла.

Естественно, когда они были сделаны из драгоценного металла, такого как золото, они имели собственную внутреннюю ценность. Другие особенности монет, которые сделали их такими революционными, заключаются в том, что они портативны, их трудно подделать, и они имеют некоторую ценность, будь то сама по себе или по указу, установленному правительством.

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