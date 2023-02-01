В Мелитополе возле российской базы начался масштабный пожар 2 1.02.2023, 12:58

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Мэр оккупированного города заявил, что «рашисты заснули с окурком».

В оккупированном Мелитополе возле базы российских оккупантов начался пожар. Об этом заявил мэр города Иван Федоров.

«Сегодня с утра жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Густой дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода «Рефма», где они разместили свою военную базу», – написал Федоров.

Мэр Мелитополя пишет, что взрывов зафиксировано не было, «поэтому, наверное, рашисты заснули с окурком и подгорело».

Как писал сайт Charter97.org, в оккупированном Мариуполе прогремело семь мощных взрывов.

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