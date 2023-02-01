Ярый российский пропагандист вдруг заявил, что он против войны и уважает украинцев 14 1.02.2023, 18:11

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Карен Шахназаров

Любимец Путина начал говорить, что Украине нужно предлагать «что-то выгодное».

На российском телевидении продолжают активно обсуждать, что будет с Россией в случае ее поражения. Кремлевский пропагандист Карен Шахназаров внезапно прозрел, уяснив, что украинский народ действительно существует.

«Я с большим уважением отношусь к народу Украины и считаю, что это народ, и да, самостоятельный народ», – заявил пропагандист на очередном ток-шоу. Кроме того, он признал, что в 19 веке Крым не был российским.

О кардинальной смене риторики Шахназарова рассказал на своем YouTube-канале украинский общественный деятель и политический блогер-миллионник Сергей Стерненко.

«Очень важно, что это говорит не какой-то там обычный российский пропагандист, не просто очередная говорящая голова, это говорит Карен Шахназаров. Он русский режиссер, любимец Путина, которого лидер РФ и награждал, и лично поздравлял с днями рождения, и приглашал его на совещания», – прокомментировал ситуацию эксперт.

Более того, Шахназаров развенчал популярный среди россиян миф о том, что русская армия непобедима, а Россия никогда не проигрывала ни одной войны. Пропагандист заявил, что первые две чукотские войны россияне проиграли.

Но самое главное – это то, что ярый разжигатель агрессии вдруг назвал себя противником войны и заявил, что хочет быстрого завершения конфликта. При этом он не исключает, что может быть ничья и, соответственно, определенные договоренности.

«А раньше говорил, что с украинцами невозможно договориться, их можно только завоевать. Теперь же он утверждает, что украинцам можно и нужно предлагать что-то такое, что будет им выгодно», – отметил Стерненко.

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