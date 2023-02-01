Фактор Китая и восстание региональных элит: как может развалиться Россия 3 1.02.2023, 15:22

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Несколько сценариев.

Неудачи России в войне против Украины актуализировали разговоры о возможном распаде страны. Рамзан Кадыров публично признался, что хотел бы видеть Чечню независимой, а представители Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Санкт-Петербург), Урала (Екатеринбург), Сибири (Новосибирск) и Кубани (Краснодарский край) заявили о старте онлайн-референдума о выходе из РФ. Представители российских субъектов заявили, что настроены сохранить свою культуру, а также прекратить быть пушечным мясом для Кремля в многочисленных вооруженных конфликтах.

Сайт Charter97.org посмотрел, какие возможные сценарии развала РФ приводят эксперты.

Карта свободных государств ПостРоссии

Россия — концентрация расколов

Эксперты рисуют несколько сценариев дезинтеграции РФ. Некоторые считают, что все начнется с гражданской войны.

«Когда Россия проиграет войну в Украине, она неминуемо скатится в гражданскую войну. Да и смена власти в России точно перейдет в гражданскую войну или в третью чеченскую, или фашиствующее население РФ будет требовать дополнительной крови в поисках виновных в их поражении в войне с Украиной. Так вот, когда там начнется гражданская война, начнется и процесс дезинтеграции Российской Федерации», – считает политтехнолог Тарас Загородний.

«Если посмотреть на русскую историю, то были моменты, когда в России ее жители говорили «хватит», когда происходили революции, восстания и гражданские войны. Так что я думаю, что эта, если можно так выразиться, ретоталитаризация России имеет ограниченный запас времени, с учетом экономических условий, роста общественного недовольства и региональных различий», – заявил политолог Януш Бугайски, старший эксперт Фонда Джеймстауна.

Внутри самой России заложено много конфликтов, обращает внимание советский и российский физик-теоретик, академик, лауреат Нобелевской премии Виталий Гинзбург.

«Россия — это концентрация расколов. Народ с расколотой душой. За последний век проблема единства несколько раз становилась определяющей для судьбы страны и, по сути, всегда терпела крах. Пусть двусмысленный, завуалированный, но крах», — рассказал Гинзбург.

Местные элиты попытаются сыграть самостоятельную игру

К развалу РФ призвал готовиться даже бывший главный идеолог «Единой России» Сергей Марков.

«Военные действия могут перейти на территорию РФ с угрозой оккупации страны, разделения ее на несколько частей вплоть до краха российской государственности или ликвидации РФ как независимого государства вообще», — заявил Марков.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что арабские страны могут развалить Россию, как СССР.

«В 1986-1987 годах саудитам удалось обрушить цены на нефть, и это вынудило россиян прекратить войну в Афганистане. И потом развалился Советский Союз. Это было, естественно, одно из обстоятельств развала Советского Союза, но принципиальное. И вот россияне это прекрасно осознают. Они стараются всеми способами предотвратить такое развитие сценария», – заявил Ермак.

Возможным распад России считает и бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, руководство РФ переживает кризис доверия, а проявленные во время войны с Украиной слабости, скорее всего, приведут к началу краха. Развал страны, которая охватывает более 120 этнических групп, может быть постепенным, но может превратиться и в неконтролируемый процесс.

«Если мы не подготовимся к такой возможности, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может создать огромную нестабильность в мировой геополитике», — отметил Ходжес.

Экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза считает, что в РФ наиболее сильны проявления сепаратизма в Татарстане, Дагестане и республике Саха.

«Скорее всего, Кремль будет пытаться купить местные элиты, но элиты видят слабость Москвы, попытаются сыграть самостоятельную игру. Вместо того, чтобы быть вассалами Кремля, они хотят сами быть сюзеренами и управлять своей жизнью», — заявил политик.

Россия станет государством-клиентом Китая

Развалом России может воспользоваться большой восточный сосед страны — Китай.

Такого мнения придерживается профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль.

«Главными кандидатами являются Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан и Саха. Если Россия переживет эти потрясения, она, вероятно, станет государством-клиентом Китая. В противном случае, карта Евразии будет выглядеть совсем иначе», — отмечает профессор.

О том, что Китай воспользуется распадом Российской Федерации, заявил эксперт по безопасности авторитетного аналитического центра Hudson Institute и бывший советник Минобороны Великобритании Люк Коффи. По его словам, Россия и Китай соревнуются друг с другом за влияние в Центральной Азии и это соперничество будет набирать обороты.

Историк, доктор философии Григорий Рий заявил, что Китай может заявить претензии на Сибирь и на Дальний Восток.

«Это позволит КНР усилиться не только территориально и полезными ископаемыми, но и откроет доступ к Северному Ледовитому океану, чей ледяной покров с каждым годом уменьшается и борьба за ресурсы которого еще впереди», — отметил историк.

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