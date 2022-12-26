Борислав Береза: Лучший вариант для Лукашенко — суицид 1 26.12.2022, 16:21

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Борислав Береза

Следующий год станет переломным.

Экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза вместе с сайтом Charter97.org подвел итоги уходящего года.

— Какие главные события для Украины вы можете отметить?

— Самое главное событие, которое произошло, к сожалению, имеет негативную полярность — это вторжение России в Украину. Оно кардинально изменило жизнь украинцев, поменяло ход событий, процессов и отношение к Украине самих граждан. Поэтому событие номер один — это, конечно же, вторжение. Событие номер два — это оборона и контратака Украины. А событие номер три — получение западного оружия, благодаря которому мы фактически сейчас противостоим России. Как ни странно, все три события связаны с одним и тем же — с войной.

— Кто для вас главные герои и антигерои этого года?

— Для меня главный герой года номер один — это, конечно, народ Украины, потому что ВСУ — это отображение нашего народа. Благодаря тому, что народ защищает страну, Украина еще существует. Это раз.

Второй герой для меня — это глава ВСУ Валерий Залужный, благодаря гению которого была создана стратегия обороны и контратаки, а также достигнуты результаты, которые мы видим. Возле Киева уже нет россиян, Херсон возвращен Украине, российскую армию выбили на Харьковском направлении, на Донецком их тоже погнали, Луганское направление освобождается. Мы видим перелом в войне, она еще не закончилась и будет длиться дальше, но Залужный, применяя нестандартную стратегию и тактику, достигает максимальных результатов как в обороне, так и в атаке.

Наши западные партнеры говорят, что это единственный в мире генерал, который обладает таким опытом успешных разноплановых операций в наше время. Нам с ним повезло, поэтому для меня это герой номер два после народа Украины.

Ну а герой номер три — это, безусловно, Вооруженные силы Украины. ВСУ состоят из многих частей, туда входят не только армейские подразделения — ТРО, Служба безопасности Украины, пограничники, Нацгвардия, добровольческие соединения. Мы видим достаточно большое количество людей, которые «под шапкой» ВСУ объединены только одним — противостоянием России и освобождением Украины от захватчиков. И они справляются с этим прекрасно, поэтому они герои.

Самый главный антигерой этого года, конечно, Путин. Тут вопросов нет — это просто эталонная мразь. Антигерой номер два — это Лукашенко, такая подрейтузная шелупонь, микропутин. Антигерой номер три для меня — это Орбан, который фактически продолжает подыгрывать Путину и саботирует все процессы, которые связаны в Европе с Украиной. Мы видим, что он пытается саботировать не только европейские процессы, но и интеграцию Украины в НАТО или проведение любых совместных мероприятий, в которых Украина могла бы быть более активна и интегрирована в систему Альянса. Вот три негодяя, три антигероя этого года.

— Вы недавно писали о Татарстане, в котором начали появляться сигналы сепаратизма. Продолжатся ли такие тенденции в РФ? Кто может быть следующим?

— Таких объектов очень много: республика Соха, Татарстан, Дагестан, при определенных стечениях обстоятельств, если люди смогут противостоять частной армии Кадырова, то и Ичкерия. Мы можем увидеть, как полыхнет Кавказ, все это мы можем увидеть. Но Татарстан — это очень интересный сигнал. Дело в том, что это уже не первая история, в начале 90-х такая история уже была, но тогда Шаймиева купили фактически за нефть. Благодаря этому его семья сейчас входит в топ-3 самых в России.

Скорее всего, Кремль будет пытаться купить местные элиты, но элиты видят слабость Москвы, попытаются сыграть самостоятельную игру. Вместо того, чтобы быть вассалами Кремля, они хотят сами быть сюзеренами и управлять своей жизнью.

В Татарстане идут очень интересные процессы, они непубличные. То, что иногда выскакивает в публичную сферу, намеренно вкидывается для того, чтобы люди понимали, что не все так просто. Скорее всего, идут торги, но надо не забывать, что обычно подобные игры заканчиваются тектоническими изменениями. Примерно такое же начиналось в Советском Союзе, когда легкие игры с этими малыми независимостями или же суверенитетами внутри СССР, привели к распаду. Поэтому рано или поздно мы можем увидеть подобное и в России, начнется это, скорее всего, с Татарстана, а вот дальше уже посмотрим.

Нельзя забывать про внутренние конфликты, потому что мы видим, какие сейчас происходят внутренние межэтнические конфликты между русскими и представителями кавказских республик, представителями мусульманских народов. Тот же самый расстрел в Белгородской области мобилизованных произошел на фоне этнического конфликта. И это очень хорошая история, потому что все, что ослабляет Россию, подталкивает войну к концу. Поэтому любые внутренние конфликты можно только приветствовать и надеяться, что их будет больше. Чем больше будет конфликтов, тем быстрее эта порочная империя канет в лету.

— Какой прогноз на следующий год вы бы дали для Украины, Беларуси и РФ?

— Следующий год будет переломным. Считаю, что есть вероятность окончания войны в следующем году в случае отстранения Путина от власти или же в случае каких-то тектонических изменений в России.

Окончание войны будет выгодно всем, потому что фактически это будет остановкой части санкций против России, даст возможность местным элитам зарабатывать опять большие деньги. Давайте честно говорить — они меркантильны, они рассматривают служение государству через служение своему карману, поэтому для них это очень важный момент. И этот вариант для них будет возможен, если Путин будет отстранен.

Если Путин не отстранен, можем представить образ сферического коня в вакууме, тогда допускаем, что международные партнеры вместе с Украиной додавят Россию и Путин выведет войска из Украины и Крыма. Но я, честно говоря, в это верю мало, даже не верю вообще.

Поэтом военно-дипломатическим путем мы будем выбивать россиян, получать все больше нового оружия. Рано или поздно мы получим и «Томагавки», и современные танки, и все остальное. Главное, чтобы как можно меньше украинцев платило жизнями за это ожидание, потому что на самом деле мы платим страшную цену. В следующем году у нас будет перелом, я очень бы хотел надеяться на победу, но только время покажет, произойдет это или нет.

Для Беларуси я могу сказать только одно — падение режима Путина будет автоматическим падением режима Лукашенко, потому что он не усидит самостоятельно. Сейчас он сидит на штыках своей силовой системы деньгах и дешевом газе, которые дает ему Путин. Как только это заканчивается — для него начинается катастрофа. Кроме того, никто не забыл, как он помогал Путину убивать украинцев, как Лукашенко помогал и сопричастен к вторжению в Украину 24 февраля, как он стал тем, кто предоставил аэродромы для взлета самолетов, которые потом бомбили или сбрасывали ракеты на Украину. Он фактически дал Путину и оружие и боеприпасы. Поэтому Лукашенко ждет отдельная история, для него идеальный вариант — это суицид, иначе он будет долго и нудно где-то гнить.

В крайнем случае, если он успеет убежать, будет скрываться где-то в Китае или Северной Корее. Это тоже вариант. Но в любом случае все процессы должны инициировать сами белорусы.

Если белорусы не захотят поднимать голову, то Лукашенко будет править ими и дальше. А после Лукашенко будет править Коленька, а эта традиция царствования не закончится до тех пор, пока белорусы не осознают, что за свою свободу надо бороться.

Украине все пророчили «пять дней против России», уже десятый месяц идет «захват Киева за три дня». Мы доказали всем, что за себя можно постоять, что можно побеждать даже очень сильного противника. Белорусы могут получить свою заслуженную свободу, могут получить право свободно жить в своей стране, могут получить право говорить на своем языке, могут получить право не бояться высказывать свое мнение о власти и могут жить как цивилизованные европейцы. Для этого им нужно менять власть и выбирать нормальную достойную и достойную. Все зависит от белорусов.

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