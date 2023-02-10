закрыть
10 февраля 2023, пятница, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Уничтожили несколько сотен оккупантов»: белорусский боец рассказал о разгроме россиян под Угледаром

  • 10.02.2023, 12:39
  • 3,050
«Уничтожили несколько сотен оккупантов»: белорусский боец рассказал о разгроме россиян под Угледаром
Александр Молчанов

Александр Молчанов принимал участие в уже ставшей известной битве.

В боях за Угледар оккупанты бросили в бой против ВСУ морпехов из 155-й бригады Тихоокеанского флота.

При этом российское военное командование не пожалело для осуществления цели бросить в бой десятки танков, БМП и БТР. Бойцы ВСУ уничтожали бронетехнику врага целыми колоннами.

В боях за Угледар принимал участие белорусский боец Александр Молчанов. Доброволец получил ранение.

«6 февраля в районе 10 часов на наши позиции с различных направлений выдвинулась техника: танки и БМП.

С БМП спешилась пехота и попыталась приблизиться к позициям. Артиллерия и противотанковые средства уничтожили всю технику противника. Из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов мы уничтожили несколько сотен пехотинцев. К 14.00 остатки сил противника начали отходить», — рассказал сайту Charter97.org Александр Молчанов.

«Я получил ранение от разрыва танкового снаряда, когда выставлял противотанковый комплекс», — добавил белорусский боец ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко