«Уничтожили несколько сотен оккупантов»: белорусский боец рассказал о разгроме россиян под Угледаром 10.02.2023, 12:39

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Александр Молчанов

Александр Молчанов принимал участие в уже ставшей известной битве.

В боях за Угледар оккупанты бросили в бой против ВСУ морпехов из 155-й бригады Тихоокеанского флота.

При этом российское военное командование не пожалело для осуществления цели бросить в бой десятки танков, БМП и БТР. Бойцы ВСУ уничтожали бронетехнику врага целыми колоннами.

В боях за Угледар принимал участие белорусский боец Александр Молчанов. Доброволец получил ранение.

«6 февраля в районе 10 часов на наши позиции с различных направлений выдвинулась техника: танки и БМП.

С БМП спешилась пехота и попыталась приблизиться к позициям. Артиллерия и противотанковые средства уничтожили всю технику противника. Из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов мы уничтожили несколько сотен пехотинцев. К 14.00 остатки сил противника начали отходить», — рассказал сайту Charter97.org Александр Молчанов.

«Я получил ранение от разрыва танкового снаряда, когда выставлял противотанковый комплекс», — добавил белорусский боец ВСУ.

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