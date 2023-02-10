Наступление началось — рубль упал 9 Альфред Кох

10.02.2023, 13:20

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Альфред Кох

У России снова все развивается не очень здорово.

Подошел к концу триста пятьдесят первый день войны. Вот мы и дождались того момента, когда, согласно мнению большинства экспертов, давно ожидаемое российское наступление началось.

Нет нужды перечислять те направления, где оно началось. Говорят, что россияне бьют на Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевку, Угледар. Если я что-то и упустил, то добавьте сами.

Гораздо важнее понять как далеко они продвинулись. А вот это, как раз, понять толком и невозможно. Генштаб ВСУ рассказывает что-то малоинформативное про ракетные и артиллерийские удары по Краматорску и лишь констатирует сам факт начала крупномасштабного российского наступления.

Российские же комментаторы тоже пока не балуют публику конкретикой и лишь топят нас в потоке цветистых эпитетов, среди которых преобладают прилагательные «сокрушительный», «стремительный», «мощный», «неотразимый» и, разумеется, «высокоточный» (как без него).

Судя же по независимым оценкам, наступление пока развивается не очень чтобы здорово и за сутки путинские чудо-богатыри либо на некоторых участках вообще никуда не продвинулись, либо продвинулись на, как говорят военные, тактическую глубину, что в переводе на человеческий язык означает максимум пару километров.

А тем временем рубль стремительно падает и сегодня его курс уже составляет более 78 рублей за 1 евро и 76 рублей за 1 доллар, что соответствует апрельскому уровню прошлого года. Это означает, что в России либо начался валютный голод, либо Набиуллина включила печатный станок. Либо и то и другое вместе.

В любом случае это означает высокую инфляцию и, следовательно, падение уровня жизни в России. Таким образом, на второй год войны россияне на собственной шкуре все-таки почувствуют, что их страна воюет и дела в экономике идут не самым лучшим образом. До сих пор они отказывались замечать ухудшение собственного положения, бодрились и рассказывали, что «им не больно, курица довольна!»

Зеленский продолжает свой триумфальный визит в Европу и сегодня приехал в Брюссель, где был встречен овацией и восхищенными взглядами депутатов Европарламента. Было сказано много правильных слов и дано еще больше обещаний.

Если хотя бы половина из них будет выполнена, то Украина получит все, что она хочет: оружие, членство в НАТО и ЕС, деньги на восстановление и бесплатную выпивку за счёт заведения.

А Путин сегодня рассказывал авиаторам и авиастроителям про то, какой он молодец, что украл западные пассажирские самолеты и что самое главное в авиации - это безопасность. Я, честно говоря, даже удивился, что в этот раз он употребил это слово без неизменной приставки «гос», но я так понимаю, что он, тем не менее, ее и имел в виду.

Говорил он долго, приводил примеры из личной жизни, и выглядел слегка пьяным. Что, в принципе, его не портило, потому, что хуже все равно уже некуда. Он ведь уже настолько отвратителен, что может выходить к публике в любом виде. (Кстати, это создаёт для него некоторое удобство и снимает все протокольные ограничения).

Зал дежурно ел его глазами, дружно кивал и хихикал в правильным местах, а иногда купал в аплодисментах. Все прошло очень хорошо и Путин остался доволен дрессурой своих подданых.

В это самое время где-то на российских просторах вдовам погибших российских солдат раздали поношенные шубы, сфотографировали их, а потом шубы забрали. Оказалось, что это был лишь реквизит для съёмок порнофильма про заботу Путина о них.

А Зеленскому примерно тогда же, Запад давал (и продолжает давать) все больше оружия. И обратно его не отбирает, а, напротив, хочет чтобы ВСУ использовали его по прямому назначению.

И я уверен: они его используют. И с его помощью выгонят врага со своей земли. Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох t.me

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