Гайдай: Войска РФ в Луганской области оттянулись назад
- 11.02.2023, 4:04
- 1,082
Причина - серьезные потери.
В Луганской области существенно увеличилось количество вражеских атак, однако россияне не продвигаются вперед. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
- Сейчас оккупационные войска несколько оттянулись назад для дальнейшего пополнения, потому что их там разбили вместе с техникой, - говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что украинские военные отражают их атаки и контролируют ситуацию в регионе.
По его словам, в Луганской области существенно увеличилось количество наступлений россиян - они зондируют украинскую оборону. В боях со стороны РФ участвуют не только мобилизованные, но и кадровые военные, десантники и представители ГРУ.