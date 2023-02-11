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Гайдай: Войска РФ в Луганской области оттянулись назад

  • 11.02.2023, 4:04
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Гайдай: Войска РФ в Луганской области оттянулись назад

Причина - серьезные потери.

В Луганской области существенно увеличилось количество вражеских атак, однако россияне не продвигаются вперед. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

- Сейчас оккупационные войска несколько оттянулись назад для дальнейшего пополнения, потому что их там разбили вместе с техникой, - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что украинские военные отражают их атаки и контролируют ситуацию в регионе.

По его словам, в Луганской области существенно увеличилось количество наступлений россиян - они зондируют украинскую оборону. В боях со стороны РФ участвуют не только мобилизованные, но и кадровые военные, десантники и представители ГРУ.

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