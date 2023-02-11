Два японца скончались после операций по трансплантации органов в Беларуси 31 11.02.2023, 20:34

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В Японии возбуждено уголовное дело.

Токийская полиция возбудила уголовное дело в отношении местной некоммерческой организации после второй смерти гражданина Японии, который воспользовался услугой по пересадке органов. НКО помогала японцам провести операцию в одной из клиник в Беларуси, сообщает nashaniva.com со ссылкой на издание Yomiuri Shimbun.

Речь идет о токийской некоммерческой организации «Поддержка пациентов с трудноизлечимыми заболеваниями». В 2021-2022 годах она отправила в Беларусь трех пациентов из Японии и получила за услуги более 130 млн иен (около 1 млн долларов). Директор НКО 62-летний Хиромичи Кикучи (Hiromichi Kikuchi) был арестован 7 февраля 2023 года по подозрению в нарушении Закона о пересадке органов. Полиция изъяла у связанных с НКО лиц список из 150 фамилий, которые были заинтересованы в операции по трансплантации.

На данный момент Кикучи подозревают в организации трансплантации печени 40-летнему мужчине, который впоследствии умер. Утверждается, что Кикучи принял меры без разрешения Минздрава Японии. Состояние этого мужчины ухудшилось после операции по пересадке в феврале прошлого года, и он умер в ноябре 2022 года после второй трансплантации в Японии. За услуги НКО мужчина заплатил 33 млн иен.

Еще один 45-летний пациент заплатил около 85 млн иен и поехал в Беларусь в мае прошлого года. Хотя 1 сентября ему сделали операцию по пересадке почки и печени, у него развился перитонит, вызванный бактериями, и 28 сентября 2022 года он умер.

Источник газеты утверждает, что мужчина пришел в офис НКО, потому что из-за обострения цирроза ему потребовались операции по пересадке печени и почки. Он узнал о деятельности НКО через ее веб-сайт. Показав фотографию белopусской больницы (в статье не указано название больницы, но отмечается, что это государственная клиника), Кикучи порекомендовал ему сделать операцию по трансплантации со словами вроде «Вы можете быть госпитализированы в университетскую больницу после возвращения в Японию».

Мужчина перевел 3 млн иен в качестве аванса и 82 млн иен в качестве залога на счет организации и отправился в Беларусь под руководством НКО. Сначала в больнице сказали, что операция прошла успешно, но позже заявили, что его состояние резко изменилось. Говорят, что донором органов был умерший местный житель. Сотрудник больницы сообщил The Yomiuri Shimbun, что состояние пациента усложнилось из-за многочисленных заболеваний после перенесенной операции по трансплантации.

По словам врачей-трансплантологов Японского общества трансплантологов, одновременная трансплантация нескольких органов может привести к резкому выздоровлению в случае успеха, но операция занимает больше времени и связана с большей кровопотерей, что увеличивает риск инфекции и других проблем.

Среди прооперированных в Беларуси трех граждан Японии лишь 50-летний мужчина остался жив. Ему была сделана операция по пересадке почки. За услугу он заплатил около 18,5 млн иен, что более чем вдвое превышает рыночную цену, сообщили в полиции.

Отметим, успехами в области трансплантологии в феврале 2022 года в присутствии Лукашенко хвастался директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Именно этот центр проводит научные исследования по всем направлениям современной медицины, исходя из наработок, связанных с трансплантологией. За период с 2008 по 2021 год было выполнено более 3 тыс. трансплантаций органов.

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