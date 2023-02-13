В Сети пишут, что от Солнца откололся кусок 6 13.02.2023, 13:55

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фото: NASA

Что произошло на самом деле.

Несколько дней назад в Сети появилось несколько новостей с громкими и пугающими заголовками. В них говорилось о том, что от Солнца откололся кусок, на нем появился ужасающий вихрь или о том, что наша звезда и вовсе распалась на части. А также утверждалось, что эти изменения заметили телескоп «Джеймс Уэбб». К счастью, это все неправда, но, тем не менее, нечто примечательное на Солнце все же случилось, пишет zn.ua со ссылкой на Forbes.

Издание отмечает, что «Джеймс Уэбб» никогда не был направлен на Солнце. В основе же всех «новостей» лежит твит астронома Тамиты Сков, которая занимается отслеживанием космической погоды.

2 февраля она написала: «Поговорим о Полярном вихре! Материал северного протуберанца только что отделился от основной нити и теперь циркулирует в массивном полярном вихре вокруг северного полюса нашей звезды. Значение для понимания динамики атмосферы Солнца выше 55° здесь невозможно переоценить». К сообщению Сков добавила видео с нашей звездой, которое записала Обсерватория солнечной динамики.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023

Этот твит стал вирусным и лег в основу громких заголовков. Но что же произошло? Обычный солнечный протуберанец «застали» за чем-то необычным. Протуберанцы – это петли электрически заряженного газа (плазмы), которые выбрасывает Солнце. Их можно увидеть невооруженным глазом во время полной фазы солнечного затмения.

2 же февраля протуберанец «оторвался», а затем начал крутиться над северным полюсом Солнца. Никакая часть нашей звезды не «оторвалась», протуберанцы являются вполне обычным явлением. Но то, что этот закрутился вокруг полярной области Солнца, делает его необычным.

По словам Скотта Макинтоша из Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо, США, подобные протуберанцы появляются каждые 11 лет на Солнце. Позже сама Тамита Сков заявила, что о полярном вихре на Солнце говорится во многих СМИ, но она призвала не верить сообщениям о том, что от Солнца что-то откололось.

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