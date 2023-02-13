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В белорусских школах запретили праздновать День святого Валентина

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  • 13.02.2023, 16:49
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В белорусских школах запретили праздновать День святого Валентина

Ранее праздник включался в календарные планы по воспитательной работе.

В белорусских школах запрещают праздновать День всех влюбленных. Такую информацию «Еврорадио» получило от родителей учеников из трех минских школ. Ранее стало известно о запрете праздновать День святого Валентина в университетах.

Обычно 14 февраля в школах работала праздничная почта: ученики могли сложить валентинки и закинуть их в специальный ящик, а дежурные во время каждого перерыва разносили их по классам. Вечером мог пройти концерт и выборы самой красивой школьной пары. День святого Валентина традиционно включался в календарные планы по воспитательной работе.

Теперь же все это объявлено «западными ценностями», якобы чужими для белорусского общества. Хотя святой Валентин — христианский мученик, а христианство — самая распространенная в Беларуси религия.

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