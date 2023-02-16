В России загадочным образом выпала из окна высокопоставленная чиновница Минобороны 21 16.02.2023, 13:42

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Марина Янкина

Она возглавляла отдел финансового обеспечения Минобороны РФ в Санкт-Петербурге.

Тело начальника Управления финансового обеспечения министерства обороны по Западному округу РФ Марины Янкиной нашли под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Марину Янкину мертвой обнаружила прохожая у подъезда дома по улице Замшина. Судя по всему, женщина выпала из окна», — передает Baza.

Информацию подтвердили и другие российские СМИ.

«Тело 58-летней женщины заметили прохожие», – сообщают журналисты fedpress.ru.

При этом вещи и документы женщины нашли на балконе 16-го этажа дома.

Правоохранительные органы РФ выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщал сайт Charter97.org, в России за последний год произошло более 15 внезапных смертей влиятельных россиян.

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