Руководитель ГАИ Гомельской области сообщил о «пике аварийности» в начале 2022 года 16.02.2023, 16:58

Это связано с началом российского вторжения в Украину с территории Беларуси.

Начальник управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша сообщил: «В самом начале года был серьезный пик аварийности — по количеству погибших в сравнении с 2021 годом».

Всего по официальной статистике в 2022 году в Гомельской области произошло 425 ДТП, в них погибли 69 человек.

В 2022 года «Флагшток» опубликовал фотографии и свидетельства о более чем десяти ДТП с участием военной техники.

Как минимум два ДТП с участием военной техники в 2022 году были с человеческими жертвами: 28 декабря погиб житель Гомеля Сергей Коломиец, 1 апреля погиб житель Речицы Денис Радченко.

В своих сводках МВД не информирует о привлечении военных-водителей к ответственности за ДТП.

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