Российские депутаты хотят устроить дуэль в цирке 17.02.2023, 17:41

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Во время заседания думы возник нешуточный скандал.

В РФ во время заседания областной думы Костромы возник нешуточный скандал между депутатами Дмитрем Грибковым и Евгением Щепаловым, который в конечном итоге привел к вызову на дуэль.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на федеральные СМИ России, один из депутатов извлек из пиджака резиновую поношенную перчатку и бросил в сторону обидчика.

«Он другой перчатки не заслуживает, поэтому я бросаю в него эту перчатку, вызывая на дуэль. Наше сражение будет проходить на полиграфе, где каждый должен будет ответить на вопросы, защищая свою честь. Ради этого я готов рискнуть всем, в том числе и своим мандатом», – заявил Грибков.

Щепалов такой жест нашел не менее оскорбительным, поэтому увиливать от участия в дуэли не стал. Однако внес значительные коррективы в ее процесс.

«Во-первых, я бы не хотел превращать нашу думу в цирк, а провести дуэль на арене настоящего цирка», – заявил депутат.

Перепалка обоих политиков не вызвала всеобщего восторга среди их избирателей, многие отнеслись скептически к тому, как оба депутата себя ведут. Одни посчитали, что «обоим клоунам» не место в думе, а другие начали активно высмеивать их в соцсетях через мемы.

«Шапито на выезде. Вместо того чтобы решать проблемы, устроили шоу у Малахова», – отзываются на инцидент костромчане.

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