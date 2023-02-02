Украинские пограничники сбили ударный беспилотник оккупантов в Донецкой области 2.02.2023, 1:42

Дрон хотел сбросить боеприпас на позиции украинских военных.

Украинские бойцы в Донецкой области сбили ударный беспилотник оккупантов, который хотел сбросить боеприпас на позиции военных.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Пограничные подразделения в составе Сил обороны Украины на восточном фронте выполняют боевые задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии», - говорится в сообщении.

В одном из районов обороны Донецкой области пограничники обнаружили полет вражеского беспилотника. Квадрокоптер захватчиков пытался стабилизироваться и сбросить боеприпасы.

«Попытку бомбардировать позиции остановили наши защитники, расстреляв воздушную цель из стрелкового оружия. Дрон оккупантов взорвался в воздухе», - добавили в ГПСУ.

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