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В оккупированном Севастополе произошел мощный пожар

  • 2.02.2023, 9:07
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В оккупированном Севастополе произошел мощный пожар

Как минимум шесть человек погибли.

Во временно оккупированном Севастополе сегодня ночью, 2 февраля, произошел крупный пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще по меньшей мере двое госпитализированы.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что возгорание началось в строительных бытовках, а жертвами огня стали строители трассы «Таврида». Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. Среди причин возгорания самыми вероятными являются неосторожное обращение с огнем, неисправность обогревателей, или же короткое замыкание.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что во временно оккупированном Севастополе вечером 15 января прогремела серия взрывов.

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