В оккупированном Севастополе произошел мощный пожар
- 2.02.2023, 9:07
- 3,478
Как минимум шесть человек погибли.
Во временно оккупированном Севастополе сегодня ночью, 2 февраля, произошел крупный пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще по меньшей мере двое госпитализированы.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что возгорание началось в строительных бытовках, а жертвами огня стали строители трассы «Таврида». Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. Среди причин возгорания самыми вероятными являются неосторожное обращение с огнем, неисправность обогревателей, или же короткое замыкание.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что во временно оккупированном Севастополе вечером 15 января прогремела серия взрывов.