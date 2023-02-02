CNN: США согласились на передачу Украине союзниками истребителей F-16 2.02.2023, 9:33

Позиция Пентагона по поводу военной помощи Киеву изменилась.

США не будут блокировать передачу другими странами американских истребителей F-16 Украине, если они примут такое решение. При этом в Вашингтоне считают, что для США отправка своих собственных самолетов будет дорогостоящим и сложным мероприятием, которое, по мнению американских официальных лиц, не стоит того в краткосрочной перспективе по сравнению с более насущными потребностями Украины в артиллерии, ракетах и системах ПВО.

«США не говорили союзникам, что они будут против того, чтобы другие страны отправляли свои F-16 в Украину», – пишет CNN, ссылаясь на собственные источники.

При этом сам Пентагон также не исключает отправку истребителей Украине. Однако американские чиновники рассматривают это как долгосрочную перспективу, которая, вероятно, будет измеряться годами, а не месяцами.

Сейчас в военной помощи Украине определены другие приоритеты.

«Мы предоставляем им то, с чем, по нашему мнению, они способны работать, обслуживать и поддерживать», – сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Источники CNN говорят, что позиция Штатов по поводу F-16 для Украины изменилась. Если раньше в США считали, что передача ВСУ этих истребителей спровоцирует Россию на эскалацию, то теперь трудности с поставкой самолетов в основном логистические. Там также говорят, что F-16 – очень сложная система.

«Чиновники США и стран-союзников говорят, что самолеты будут непрактичными, потому что они требуют серьезной подготовки и потому, что у России есть обширные зенитные системы, которые могут легко их сбить», - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Charter97.org, кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство.

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