ВСУ одним ударом Excalibur уничтожили редкий ЗРК «Тор» оккупантов 2.02.2023, 9:51

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На вооружении арктической бригады РФ их было всего 12.

Страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины редчайшие образцы своего вооружения. В этот раз украинские Вооруженные силы уничтожили зенитный ракетный комплекс Тор-М2ДТ в арктической версии, которых у врага было всего 12.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Николаевский Ванек». Ролик паблику предоставил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Известно, что удар был нанесен высокоточным управляемым снарядом М982 Excalibur бойцами 406-й артиллерийской бригады ВСУ, информирует «Украина 365».

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем канале отметил, что ЗРК Тор-М2ДТ уничтожили воины из 406-й отдельной артиллерийской бригады Командования морской пехоты Военно-морских сил Украины.

«ВС РФ отправили в Украину арктическую модификацию ЗРК «Тор» – «Тор-М2ДТ». Как доказала 406 артиллерийская бригада Командования морской пехоты ВМС ВСУ, горит он даже лучше и ярче, чем обычный «Тор», – написал он.

Тор-М2ДТ – арктический вариант ЗРК с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые он был продемонстрирован на параде на Красной площади 9 мая 2017 года. Минобороны РФ получило 12 ЗРК Тор-М2ДТ в ноябре 2018 года.

Захватчики перебросили эти ЗРК с Северного флота в Украину в декабре 2022-го. Об этом тогда писал портал Defence24.

Такие комплексы на вооружении ранее имела лишь 80-я мотострелковая бригада береговых войск Северного флота ВМФ РФ. ЗРК должны были не только прикрывать российские войска, но и защищать стратегически важные объекты врага в Арктическом регионе.

ВСУ одним ударом Excalibur уничтожили редкий ЗРК «Тор» оккупантов

На вооружении арктической бригады РФ их было всего 12.

Страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины редчайшие образцы своего вооружения. В этот раз украинские Вооруженные силы уничтожили зенитный ракетный комплекс Тор-М2ДТ в арктической версии, которых у врага было всего 12.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале («Николаевский Ванек» https://t.me/vanek_nikolaev/11520). Ролик паблику предоставил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Известно, что удар был нанесен высокоточным управляемым снарядом М982 Excalibur бойцами 406-й артиллерийской бригады ВСУ, информирует «Украина 365».

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем канале отметил, что ЗРК Тор-М2ДТ уничтожили воины из 406-й отдельной артиллерийской бригады Командования морской пехоты Военно-морских сил Украины.

«ВС РФ отправили в Украину арктическую модификацию ЗРК «Тор» – «Тор-М2ДТ». Как доказала 406 артиллерийская бригада Командования морской пехоты ВМС ВСУ, горит он даже лучше и ярче, чем обычный «Тор», – написал он.

Тор-М2ДТ – арктический вариант ЗРК с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые он был продемонстрирован на параде на Красной площади 9 мая 2017 года. Минобороны РФ получило 12 ЗРК Тор-М2ДТ в ноябре 2018 года.

Захватчики перебросили эти ЗРК с Северного флота в Украину в декабре 2022-го. Об этом тогда писал портал Defence24.

Такие комплексы на вооружении ранее имела лишь 80-я мотострелковая бригада береговых войск Северного флота ВМФ РФ. ЗРК должны были не только прикрывать российские войска, но и защищать стратегически важные объекты врага в Арктическом регионе.

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