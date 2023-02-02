В минских кинотеатрах придумали новый способ заработать на зрителях 12 2.02.2023, 12:30

4,480

Он возмутит любителей 3D-фильмов.

В кинотеатрах Минска — как государственных, так и частных — отменили прокат 3D-очков, объяснив это «антиковидными мерами». Теперь очки придется покупать перед сеансом дополнительно к билету (или принести свои), пишет tochka.bу.

Минские зрители, решив посмотреть вторую часть «Аватара», столкнулись с неожиданным нововведением в кинотеатрах: теперь 3D-очки не выдают перед показом напрокат — их нужно покупать, причем в стоимость билета аксессуар не входит.

Разбежка цен на очки — от двух рублей в частной сети кинотеатров Silver Screen до семи рублей в государственном «Киновидеопрокате». Сами работники кинотеатров объясняют новый пункт в прейскурантах «распоряжением эпидемиологов из-за коронавируса», притом что в залах зрителей рассаживают без соблюдения дистанции.

В «Киновидеопрокате» не стали комментировать нововведение, но в частной сети SKYLINE Cinema подтвердили, что действительно начали продавать очки — там они стоят три рубля.

— При выставлении цены мы опирались на наш прейскурант, где стоимость сеансов начинается от пяти рублей, — сообщили маркетологи.

Они пояснили, что 3D-аксессуар необходимо дезинфицировать, а так как очки достаточно хрупкие, их решили не сдавать напрокат, а продавать. При этом уточнили, что кинотеатр «не агитирует каждый раз покупать новые очки» — можно приносить и свои:

— В таком случае мы предупреждаем, что кинотеатр не несет ответственности за качество просмотра. Раньше при покупке билета мы даже прописывали критерии к очкам (они в основном касались стекла), но потом поняли, что это не совсем понятно для зрителей, и отказались от такого решения.

По словам специалистов, кинотеатр заранее предупреждает зрителей о необходимости приобрести 3D-очки. Причем разными способами: как при помощи всплывающего окна во время онлайн-покупки билета, так и в кассах.

А так вообще можно?

Адвокат Екатерина Саванович рассказала, насколько законно введение продажи 3D-очков в кинотеатре.

— Приобретая билет, потребитель фактически оплачивает предоставляемую услугу по просмотру того или иного фильма, 3D-формат же предполагает наличие специальных очков. И то, что ранее кинотеатры выдавали очки напрокат, это всего лишь желание данного кинотеатра. Установив стоимость и порядок продажи очков, кинотеатр реализует свое право на предоставление услуги, — объяснила юрист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».