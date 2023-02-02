Лукашенко совсем разваливается: новое видео из Зимбабве

Лукашенко совсем разваливается: новое видео из Зимбабве17
- 2.02.2023, 12:39
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У диктатора есть видимые нарушения в координации движений.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание на новые подтверждения проблем со здоровьем у диктатора Лукашенко и опубликовал очередное видео из Зимбабве.
«Лукашенко тяжело ходить. Есть видимые нарушения в координации движений», — написал Дмитрий Болкунец.
Как сообщал сайт Charter97.org, ранее появилось видео официального приема в Зимбабве, на котором Лукашенко еле передвигает ноги, а лицо диктатора приняло заметный багровый оттенок, как бывает накануне инсульта.