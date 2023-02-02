Украинский генерал: Киевская область готовится к наступлению из Беларуси 2 2.02.2023, 13:13

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Создано несколько мощных оборонных рубежей.

Украинские военные в рамках подготовки к возможному наступлению из Беларуси создали несколько мощных оборонных рубежей вокруг Киева и в области.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По словам генерала, военные изучили все проблемы и вопросы, которые были на момент первого наступления на Киев.

«Проанализировали все направления, по которым двигался противник. Это все учтено при построении обороны. Создано несколько мощных оборонительных рубежей вокруг Киева, по Киевской области и вплоть до границы. Создана система и разведки, и противовоздушной обороны», - рассказал он.

Он добавил, что в Киевской области подготовлены позиции, а также установлены долговременные фортификационные сооружения, укрытия для личного состава.

Кроме того, военные заминировали местность, которая может быть использована противником для продвижения.

«Вдоль границы обустроены минные заграждения, завалы, рвы и т.п. – это ослабит движение наступательной группировки и позволит уничтожить его еще на границе», - сказал Павлюк.

Также он заметил, что подразделения группировки обороны Киева постоянно усовершенствуют свои навыки. Тренировки с ними проведены на каждом направлении.

«Мы системно работаем над тем, чтобы в случае повторного вторжения дальше границы враг не прошел. На каждом направлении проведены тренировки подразделений. У всех батальонов уже есть опыт боевых действий», - добавил генерал.

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