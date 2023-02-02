Военный аналитик: Возможно, Лукашенко уже вывез золотой запас в Зимбабве 2 2.02.2023, 13:53

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Диктатор готовится к бегству из Беларуси?

Тенденция военной поддержки Украины западными союзниками остается очень позитивной. При сохранении такой динамики к апрелю этого года ВСУ будут готовы идти в наступление, причем на оперативном и, возможно, стратегическом уровне, поэтому у Путина фактически остается февраль и март для того, чтобы попытаться каким-то образом переломить ситуацию, сбить подготовку Украины к наступательным операциям и снизить темп западных поставок оружия. Если это не получится, то тогда у Путина останется очень мало шансов на выживание.

Такой прогноз сделал военный аналитик, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в интервью Евгении Кутновой для YouTube-канала Politeka Online.

Кроме того, эксперт сделал еще одно предположение, касающееся кремлевского диктатора: «Вы же видели, как Лукашенко бродил по Зимбабве. Вот Путин скоро точно так же будет бродить, потому что Лукашенко уже просек, точнее его сыновья. И я уверен, что они там договаривались о золотом запасе, который будет лежать у Лукашенко. Возможно, они его туда уже привезли».

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