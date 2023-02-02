Залужный и Ермак обсудили с Салливаном и Милли планы российских оккупантов 3 2.02.2023, 14:20

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Представители США и Украины обменялись мнениями.

Сегодня состоялся телефонный разговор между главкомом ВСУ Валерием Залужным, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. О разговоре сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Собеседники были проинформированы украинской стороной об актуальной ситуации на фронте, в частности на донецком и южном направлениях.

«Состоялся обмен мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе», — пишет пресс-служба ОПУ.

Глава Офиса президента Украины поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку Украины и усиление ее оборонных возможностей.

Как писал сайт Charter97.org, 17 января Залужный впервые лично встретился с Милли.

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