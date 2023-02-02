Матеуш Моравецкий: Возможна атака из Беларуси с целью окружить Киев 1 2.02.2023, 14:47

3,828

Матеуш Моравецкий

Оккупантов сдерживает только теплая зима.

Российские войска во время нового наступления на Украину могут уйти с двух-трех разных направлений. Вероятно, российский диктатор Владимир Путин планирует снова напасть на Киев.

Об этом заявил премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий в интервью Bild.

«Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы оцепить Украину. И, готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать наступления из Беларуси на северную часть Украины, чтобы окружить Киев с запада», - считает Моравецкий.

Он объяснил, что сейчас зима достаточно теплая, а это значит, что земля не подходит для тяжелых танков, артиллерии и другой техники.

«Поэтому Путин, вероятно, захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления», - говорит Моравецкий.

«Согласно всей информации, которую я имею из Украины, я знаю, что будет еще одно российское наступление, возможно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление. Я думаю, что, к сожалению, оно не только полон ненависти к Украине, но также хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, и он снова нападет на Киев, да, у меня есть эти опасения», - рассказал Моравецкий.

Также он отметил, что Путин уже мобилизовал достаточно много военных, речь идет примерно от 200 000 до 250 000 новых солдат.

«Нельзя забывать, что ресурсы России действительно велики, и у нее есть глубокие карманы. У него много боеприпасов, много оружия и много людей», - подытожил Моравецкий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».