МИД Украины обратился к Грузии с просьбой передать им Михаила Саакашвили

МИД Украины обратился к Грузии с просьбой передать им Михаила Саакашвили2
- 2.02.2023, 15:20
- 1,498
Киев также обратился к международным организациям.
Украина заявила, что считает негуманным обращение властей Грузии с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, который находится в заключении.
Украинский МИД призвал Тбилиси передать его Киеву.
Киев считает негуманным обращение грузинских властей с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили и просит Тбилиси передать его Украине. Об этом 2 февраля сообщает МИД Украины.
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который содержится за решеткой в Грузии… Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине», — заявил МИД Украины.
Украина также призывает другие международные организации встать на защиту политика.
Как писал сайт Charter97.org, семья Саакашвили и независимый медцентр «Эмпатия» заявляют, что в организме политика были найдены тяжелые металлы.