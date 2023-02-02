МИД Украины обратился к Грузии с просьбой передать им Михаила Саакашвили 2 2.02.2023, 15:20

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Киев также обратился к международным организациям.

Украина заявила, что считает негуманным обращение властей Грузии с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, который находится в заключении.

Украинский МИД призвал Тбилиси передать его Киеву.

Киев считает негуманным обращение грузинских властей с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили и просит Тбилиси передать его Украине. Об этом 2 февраля сообщает МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который содержится за решеткой в Грузии… Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине», — заявил МИД Украины.

Украина также призывает другие международные организации встать на защиту политика.

Как писал сайт Charter97.org, семья Саакашвили и независимый медцентр «Эмпатия» заявляют, что в организме политика были найдены тяжелые металлы.

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