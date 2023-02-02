«Обреченный режим цепляется за жизнь» 1 2.02.2023, 15:30

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Белорусы отреагировали на откуп банкира Костюченко.

В июле 2022-го года председателя Приорбанка Сергея Костюченко приговорили к 3,5 годам колонии, обвинив в уклонении от уплаты налогов. Недавно стало известно, что в январе Костюченко вышел из тюрьмы. Он уже покинул Беларусь, но ему пришлось заплатить.

Сообщается, что речь идет о 10 миллионах долларов и включает разные платежи. Читатели сайта Charter97.org отреагировали на новости о банкире:

«Обреченный режим цепляется за жизнь!».

«За Лукашенко запросили бы меньше».

«А тут $100 отложить не можешь».

«Один вор (Лукашенко) другого вора срэкетировал, деньги себе забрал. Только на концерте у Кобзона все бесплатно».

«Они настолько оборзели, что экономию на налогах считают уклонением. Страна абсурда».

«Подоили, отпустили на откорм. Вот только кормиться сейчас проблема, очередные десять миллионов не нагуляешь. Санкции давят, экономика в ж..е, воровать негде».

«Лучше бы эти деньги потратил на наём Французского легиона для устранения Путина и Лукашенко».

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