Под Угледаром в плен ВСУ сдались мародеры, орудовавшие в Буче и Ирпене

Под Угледаром в плен ВСУ сдались мародеры, орудовавшие в Буче и Ирпене3
- 2.02.2023, 16:52
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Военные преступники теперь могут предстать перед украинским правосудием.
В районе города Угледара в плен ВСУ сдались военнослужащие 155-й бригады морской пехоты РФ. Как стало известно, они прославились мародерствами в Буче и Ирпене во время оккупации части Киевской области.
«155 бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев (в феврале и марте 2022 года). Они входили в Ирпень и Бучу. „Прославились“ эти бойцы тем, что они мародерили и совершали беспредел. Однако они были почти в полном составе уничтожены в этом районе», — рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.
Затем бригада была восстановлена и переброшена на Донбасс.
Сегодня 10 их бойцов сдались в плен ВСУ.
Ранее сайт Charter97.org писал, что 155-я бригада РФ отказалась штурмовать Угледар. В бой бросают наемников из ЧВК «Патриот» – детища главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.