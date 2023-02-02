Под Угледаром в плен ВСУ сдались мародеры, орудовавшие в Буче и Ирпене 3 2.02.2023, 16:52

4,994

Военные преступники теперь могут предстать перед украинским правосудием.

В районе города Угледара в плен ВСУ сдались военнослужащие 155-й бригады морской пехоты РФ. Как стало известно, они прославились мародерствами в Буче и Ирпене во время оккупации части Киевской области.

«155 бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев (в феврале и марте 2022 года). Они входили в Ирпень и Бучу. „Прославились“ эти бойцы тем, что они мародерили и совершали беспредел. Однако они были почти в полном составе уничтожены в этом районе», — рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

Затем бригада была восстановлена и переброшена на Донбасс.

Сегодня 10 их бойцов сдались в плен ВСУ.

Ранее сайт Charter97.org писал, что 155-я бригада РФ отказалась штурмовать Угледар. В бой бросают наемников из ЧВК «Патриот» – детища главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».