По доносу стукача Канюшика задержали еще одного человека 2.02.2023, 19:09

Игорь Канюшик

Провокатор-ябатька в разговоре представился украинским беженцем.

Михаилу Ковязо 27 лет. Родом он из Чашников, учился в профтехническом лицее, а после пошел работать на Минский завод колесных тягачей, где работал до сих пор.

Его задерживали во время августовских событий 2020 года. Задержали на избирательном участке 9 августа и дали 13 суток ареста. Сначала он был на Окрестина, а после его вывезли в лагерь для заключенных под Слуцком, созданный на базе ЛТП. Выпущен был 14 августа, передает «Наша Нiва».

В видео провокатора Игоря Канюшика парень рассказывает, что с 2020 года учит белорусский язык и разговаривает по-белорусски. Михаил говорит, что никогда не пойдет убивать украинцев и даже немного сочувствует «беженцу» из чат-рулетки (Канюшик делает вид, что он украинский беженец от «русского мира», который живет в Чернигове) и обещает, положа руку на сердце, что не записывает разговор. Скорее всего, до самого задержания Михаил не знал, что Канюшик — доносчик.

На канале ГУБОПиК утверждается, что парня уже задержали. Вменяют ему то, о чем он говорил в чат-рулетке — регистрация в плане «Перамога» и участие в протестах.

Как ранее сообщал Charter97.org, Канюшик регулярно стучит на белорусов.

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