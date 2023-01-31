В чат-рулетке появился еще один стукач, по чьим наводкам задерживают белорусов 31.01.2023, 22:20

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Игорь Канюшик

Бывший «мент» стучит на оппозиционеров.

Мозырский провокатор Юрий Комар — не единственный, кто вылавливает в чат-рулетке нелояльных режиму. Его коллега — бывший милиционер, который приходит в ютуб в медалях. «Наша Нiва» рассказывает, что известно о его личности.

Минчанину Игорю Канюшику 56 лет. Мужчина безработный, так как имеет вторую группу инвалидности. Известно, что он проходил службу в Афганистане в 344-м отдельном батальоне аэродромно-технического обеспечения.

О военной карьере Канюшика ничего не известно. В социальных сетях мужчины есть несколько фото с наградами. Кроме памятных медалей за войну в Афганистане, там есть нагрудный знак «Гвардия» и копия ордена Красной Звезды.

После демобилизации Игорь Канюшик устроился в милицию. Неизвестно, до какого звания он дослужился, но в 1997 году был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Позже получил вторую нерабочую группу инвалидности.

Мужчина довольно активен в интернете, а также любит играть в компьютерные игры. Вместе с женой (официально ли они в браке, неизвестно) растит сына.

Примечательно, что в 2011 году его задерживали за участие в «молчаливой» акции протеста 3 июля. Тогда в интервью Российской службе новостей он говорил:

«Я пытаюсь изменить свою жизнь, жизнь людей, живущих рядом, которые смогут свободно ходить по городу, которых не будут хватать просто так из толпы. Я хочу показать, что есть недовольные люди, не всем хорошо живется… У меня пенсия чуть больше 100 долларов.

Я пришел в День Независимости республики, одел свой китель с медалями. Я служил в Афганистане. Я просто стоял, меня взяли, завели в автобус, завезли в РУВД. Я сидел в автобусе 5 часов. Это нормальная страна?

Я готов отдать свою пенсию [за благополучие своей страны]. Я инвалид второй группы. Только бы быть независимым!»

Но, видимо, взгляды мужчины со временем круто преобразились. Его соцсети с 2014 года — это кладезь «ватной» пропаганды с кучей георгиевских лент и подписками на различные пророссийские ресурсы.

А в 2018 году мужчину признали виновным в том, что он похитил из камеры хранения в «Евроопте» возле Кунцевщины (в бывшем магазине «Таллин») вещи неизвестной женщины на 160 рублей. По данным «Черной карты Беларуси», сначала на него завели уголовное дело, но позже переквалифицировали в административное.

В публичном поле Игорь Канюшик появился в 2021 году. Тогда он создал ютуб-канал «Дед Бородед», в котором провоцировал людей в чат-рулетке на разные высказывания и выкладывал это в сеть. Правда, видео никогда не были слишком популярными, а его каналы периодически удалялись. Мужчина не отчаивался и создавал новые. Буквы «з» в последней версии канала заменил на символы российской военной пропаганды Z.

Только за последние четыре месяца Канюшик выложил на свой ютуб-канал около 20 видео с провокациями.

В своих соцсетях и телеграм-канале мужчина глумится над смертью белорусских добровольцев и радуется каждому задержанию.

Известно, что с его подачи был задержан 23-летний Роман Сафонов из Витебска. Видео с парнем на канале Канюшика вышло 1 декабря. На нем тот выглядит нетрезвым и в конце разговора говорит провокатору, что он якобы «боец Азова» и «будет спать с его дочерью». После этого к парню пришел ГУБОПиК.

Отличительная реакция самого Канюшика на задержание и издевательство над человеком в соцсетях.

Провокаторы Канюшик и знаменитый Юрий Комар знакомы между собой, причем Канюшик начал заниматься этим даже раньше. Комар часто благодарит товарища за «помощь в монтаже» и пиарит его канал.

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