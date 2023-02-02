В Витебской области резко выросло число медведей в лесах 1 2.02.2023, 21:02

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Их уже 1000.

В Витебской области с 2021 года заметно выросло количество медведей в лесах. Подробнее об этом в Витебском государственном лесохозяйственном производственном объединении рассказали sb.by.

Сейчас на Витебщине количество краснокнижных медведей — около 1000 особей, и продолжает активно расти. Если около пяти лет назад медведи жили лишь в восточной и северной частях области, то сейчас есть в каждом районе.

- Нет ни одного района, где бы не встречался медведь в Витебской области, - заметил Дмитрий Дикович, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Витебского ГПЛХО.

Специалисты называют три причины резко роста популяции медведей в Беларуси. Прежде всего, в Беларуси по-прежнему запрещена охота на медведей. Кроме того, в дикой природе у бурого медведя нет естественных врагов. А еще росту популяции способствует хорошая кормовая база.

Больше всего медведей в регионе по-прежнему на территориях Городокского, Витебского, Лиозненского районов и в лесных угодьях вблизи Березинского биосферного заповедника Лепельского, Ушачского и Докшицкого районов.

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