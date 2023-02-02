Россияне усиливаются для наступления и самолеты из Беларуси не забирают 2.02.2023, 22:16

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне усиливаются для наступления и самолеты из Беларуси не забирают.

Как сообщает Генштаб ВСУ, 2 февраля, в 344 сутки широкомасштабного вторжения, российские войска продолжали активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, а также обстреляли ряд населенных пунктов Украины.

На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений врага. Хотя заявлено о завершении совместного обучения авиационного компонента региональной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, «возвращение авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не отмечается».

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