СМИ: У российского фигуриста Костомарова поражена часть мозга
- 20.02.2023, 14:43
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Случилось кровоизлияние.
Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии, у него поражена часть мозга, есть кровоизлияние, рассказал РИА Новости источник
Ранее, как писал сайт Charter97.org, российскому спортсмену ампутировали кисти рук и стопы. Операция была проведена в целях остановки развития гангрены.
10 января 2023 года Костомаров был госпитализирован с легочной пневмонией. Он в течение двух недель был подключен к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. У спортсмена начался некроз конечностей.