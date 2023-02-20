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СМИ: У российского фигуриста Костомарова поражена часть мозга

  • 20.02.2023, 14:43
  • 2,212
СМИ: У российского фигуриста Костомарова поражена часть мозга
Роман Костомаров

Случилось кровоизлияние.

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии, у него поражена часть мозга, есть кровоизлияние, рассказал РИА Новости источник

Ранее, как писал сайт Charter97.org, российскому спортсмену ампутировали кисти рук и стопы. Операция была проведена в целях остановки развития гангрены.

10 января 2023 года Костомаров был госпитализирован с легочной пневмонией. Он в течение двух недель был подключен к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. У спортсмена начался некроз конечностей.

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