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Умер командир полка «Азов» Олег Мудрак

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  • 22.02.2023, 23:17
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Умер командир полка «Азов» Олег Мудрак
Олег Мудрак

У защитника Мариуполя, пережившего российский плен и теракт в Еленовке, остановилось сердце.

Ушел из жизни защитник Азовстали, капитан и командир первого батальона полка «Азов» Олег Мудрак с позывным «Сухарь». Он пережил российский плен и теракт в Еленовке.

Об этом сообщил племянник украинского защитника Даниил в Instagram.

Даниил пишет, что его дядя всегда говорил, что не хотел, чтобы его смерть была «праздником слез». Он хотел, чтобы его близкие собирались вместе и улыбаясь вспоминали лучшие моменты, связанные с ним.

«Он горел этой жизнью, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг. Он сделал все возможное, чтобы я стал таким, какой я являюсь. Поэтому он никогда не исчезнет из моей головы и сердца. Я хочу быть мужчиной достойным Олега, чтобы он смотрел на меня с Вальгаллы и чувствовал только гордость за меня», — написал племянник воина ВСУ.

Фотографии Олега Мудрака в августе 2022 года всколыхнули сеть: вместо крепкого воина на фото был истощенный человек. В сентябре 2022 года Олег был освобожден из плена.

Как сообщила жена командира полка «Азов» Дениса «Рэдиса» Прокопенко Екатерина, у 36-летнего защитника остановилось сердце.

«У военного, прошедшего ад, остановилось сердце. Последствия плена и пыток. Не хочу думать о том, что нас ждет впереди, но мы обязательно отомстим. Пережил Мариуполь, плен, теракт... Вечная память герою!», – написала Прокопенко.

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