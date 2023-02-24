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Врачи назвали семь продуктов, ускоряющих обмен веществ

  • 24.02.2023, 20:54
Врачи назвали семь продуктов, ускоряющих обмен веществ

Скорость метаболизма зависит от многих факторов.

Можно ли ускорить метаболизм? Почему снижается скорость обмена веществ? Какие продукты ускоряют обменные процессы в организме? На эти вопросы ответили врачи.

Важным показателем метаболизма, или обмена веществ в организме, является его скорость. При замедленном метаболизме сложнее похудеть, а при ускоренном, наоборот, набрать вес. Скорость метаболизма зависит от возраста, пола, активности, генетики и других факторов.

Сниженный метаболизм может быть из-за таких факторов, как: стресс, недостаток микроэлементов в пище или неполноценное, некачественное питание, неполноценный сон,

Вот семь продуктов, ускоряющих метаболизм:

Вода

Без воды питательные вещества не попадут в организм и нарушается кислотно-щелочной баланс. Также нехватка воды изменяет работу клеток и систем, приводит к замедлению процесса обмена веществ.

Норма воды для хорошего метаболизма – 30 мл на кг идеального веса. Вода должна быть чистой. Соки, напитки не заменят воду. Количество выпитой воды должно быть не менее 1,5 литра. В жаркую погоду, при тренировках и во время болезни количество выпитой воды увеличивается.

Эффективным напитком для ускорения обмена веществ будет теплая вода с соком лимона (противопоказания – заболевания ЖКТ) натощак.

Брокколи

Этот диетический продукт ускоряет обмен веществ и нормализует водно-солевой баланс. Брокколи содержит фосфор, кальций и железо, витамины С и А, а еще хром, который регулирует углеводный обмен. Индол-3-карбинол предотвращает развитие эндометрия и рака молочной железы у женщин. В брокколи содержится сульфорафан. Он и участвует в синтезе ферментов, которые разрушают канцерогены из пищи.

Специи

Многие специи ускоряют метаболизм. А, например, корица еще и снижает уровень холестерина, а также помогает бороться с тягой к сладкому. Куркума поможет наладить обмен веществ и уменьшить отеки суставов. Майоран улучшает пищеварение и способствует хорошему усвоению веществ. Мускатный орех – специя, которая нормализует стул и тем самым помогает работе ЖКТ. Чеснок улучшает выработку желудочного сока, что увеличивает усвоение пищи.

Кофе и зеленый чай

Кофеин снижает чувство голода. Вот почему, если выпить кофе натощак, не хочется завтракать. Кофе хоть и запускает метаболизм, но его можно пить не всем. Избегать этот напиток нужно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и проблемами со щитовидной железой. Зеленый чай, богатый кальцием, селеном, цинком и витаминами, восстанавливает обмен веществ и выводит токсины. Китайскими учеными было доказано, что полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, снижают вес. Чай «улун» содержит больше полифенолов, чем другие сорта. Если чай «улун» пить постоянно, ускорится метаболизм.

Грейпфрут

Этот фрукт содержит витамин С, калий, бета-каротин, ликопин, витамин Е и нарингин, который участвует в жировом обмене. Нарингин оказывает желчегонное действие, которое помогает расщепить жиры из пищи. Грейпфрут снижает уровень инсулина. Это ослабляет голод. Регулярное употребление в пищу половинки грейпфрута в день в течение 12 недель приводит к похудению. Для сжигания жира нужно есть горькие перепонки грейпфрута.

Яблоки

Доказано, что яблоки снижают аппетит. В организме во время переваривания яблок дается сигнал в мозг о том, что мы сыты. В яблоках содержится тартроновая кислота. Она не дает избытку углеводов превращаться в подкожный жир. Пируват, который есть в яблоках, ускоряет расщепление жиров. Пируват превращается в аланин и участвует в обмене сахаров и органических кислот. Яблоко содержит клетчатку и улучшает пищеварение. Запеченное яблоко с корицей – хороший ускоритель метаболических процессов.

Рыба

Рыба содержит омега-3 жирные кислоты, что очень важно для налаживания обмена веществ. Рыба богата йодом, который также влияет на скорость обмена веществ. Белок рыбы дольше усваивается по сравнению с другими продуктами, и организм тратит много энергии для его переваривания.

Важно понимать: все эти продукты не станут волшебным средством для ускорения метаболизма и снижения веса, если вы не будете придерживаться основ правильного питания и активного образа жизни.

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