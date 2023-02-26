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«Спасибо, дядя Юра»: россияне вывели на концерт в Москве детей, чью мать они убили в Мариуполе

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  • 26.02.2023, 12:42
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«Спасибо, дядя Юра»: россияне вывели на концерт в Москве детей, чью мать они убили в Мариуполе

Циничная выходка пропагандистов попала на видео.

Россияне во время своего концерта в «Лужниках» использовали детей, мать которых погибла от обстрелов со стороны русских войск.

Об этом сообщает российское СМИ «Важные истории».

На провоенном митинге-концерте в «Лужниках», который прошел 22 февраля, выступил доброволец из Челябинска Юрий Гагарин с позывным «Ангел». Его представили в качестве «спасателя» 367 детей из Мариуполя. Некоторые из детей были на сцене и благодарили его. По данным РосСМИ, эти дети не актеры. Они действительно пережили блокаду и оккупацию Мариуполя.

Аня Науменко, 15-летняя девушка, которая 22 февраля со сцены в «Лужниках» сказала: «Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас из Мариуполя» и ее младшая сестра Каролина, которая от громких звуков заслонила уши - действительно родом из Мариуполя. Десять месяцев назад во время оккупации города маму девочек убило обломками.

Семья Науменко

Ольга Науменко - мать детей, которых использовала Россия в своей «постановке», родила Аню первой, после нее родилась Каролина и младший сын Даниил.

Аня была старше в семье, но детство она провела в детском доме: в социальных сетях на страницах ее воспитателей можно найти фотографии девочки в заведении до 2015 года, после чего Ольга забрала Аню домой.

На сцене в московских «Лужниках» удалось идентифицировать только Аню и Каролину, где младший сын Даниил - неизвестно.

Семья Ващишиных

Костя Ващишин, стоявший на сцене в черной шапке и серой куртке, со своими родителями скрывался от обстрелов в тех же местах, где и семья Науменко: сначала в ДК строителей, потом в администрации Левобережного района. К счастью, вся семья - 37-летние Игорь и Кристина и их 10-летний сын Костя - выжили. Судя по фотографиям в аккаунтах Instagram родителей, они находятся в Мариуполе.

Напомним, в столице РФ устроили масштабный концерт-митинг в «Лужниках» по случаю празднования годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Однако Аня Науменко во время выступления раскрыла правду о шабаше в «Лужниках».

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