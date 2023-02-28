Политолог: Ультиматум ЕС может заставить Лукашенко побежать открывать двери тюрем 4 28.02.2023, 14:07

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Дмитрий Болкунец

Фото: DELFI

Для этого нужно выполнить один единственный пункт.

26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. СМИ сообщают, что в девять часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

Почему лукашенковская пропаганда до сих пор никак не прокомментировала атаку на аэродром в Мачулищах, а сам диктатор улетел в Китай?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом.

— Предполагаю, что подобный теракт для Лукашенко чрезвычайно выгоден. Подобные операции он и раньше проводил, например — взрыв в минском метро. Поэтому нельзя исключать версию, что этот взрыв был организован по указанию Лукашенко. Для него эта история абсолютно выгодна, чтобы продемонстрировать, что на территории Беларуси масштабно действуют партизаны. Еще и денег за это попросит. Это как одна из версий.

Вторая версия — Лукашенко, возможно, не понимает, откуда это все прилетает, для него это создает определенную опасность. Если это делает не Лукашенко, а кто-то иной, неважно кто, то подобный инцидент может произойти на территории его резиденции либо с его самолетом. У него это вызывает определенную тревогу. Учитывая все-таки склонность Лукашенко к проведению терактов, я предполагаю, что это его рук дело.

— Лукашенко, несмотря на происшествие, улетел в Китай. Есть несколько версий визита: от того, что Лукашенко будет возить китайское оружие для Путина, до того, что диктатора вызвали «на ковер» в Пекин из-за ситуации на польской границе. Как вы видите эту поездку?

— Я не думаю, что Лукашенко является тем человеком, которому Путин будет поручать покупать оружие для себя. Плюс Беларусь не имеет прямой границы с Китаем. Пекин мог бы спокойно и без Лукашенко поставлять оружие напрямую в Россию, для этого посредник не нужен.

Этот визит Лукашенко уже очень долго пытался организовать. Видно было, что китайский посол практически по несколько раз в неделю ходил в белорусский МИД. Видимо, обсуждали вопрос визита Лукашенко. Для Китая Беларусь является интересным регионом. Инвестиции, которые делались в «Великий камень», были направлены в первую очередь не на белорусский рынок, а на рынок Европейского союза. Для Китая важна Беларусь, которая имеет хорошие отношения с Евросоюзом, стратегическим партнером. Поэтому вопросы с ситуацией на границе будут обсуждаться, это один из ключевых аспектов.

Лукашенко будет также выпрашивать у Китая кредиты. Для него сейчас важно получить какие-то внешние источники финансирования для тех отраслей, которые сегодня наиболее пострадали в силу введенных санкций со стороны западных стран.

Беларусь рассчитывает и на расширение линейки сбыта продукции на китайский рынок. А для этого необходимо полноценное железнодорожное сообщение с Китаем. Товары, которые Лукашенко возит в Китай, как правило транспортируются железнодорожными составами, которые едут из Европы в Китай и обратно пустыми. Если сейчас Литва и Польша частично ограничили либо ограничат перевозку и вообще движение этих составов через свою границу, то, естественно, возможность белорусских компаний сбывать продукцию в Китай будет ограничена. Поэтому визит интересный, я думаю, что пропаганда будет его выкручивать в свою сторону.

При этом я хотел бы отметить, что европейские страны имеют возможность завершить политический кризис в Беларуси, в частности — по политическим заключенным. Для этого нужно выполнить один единственный пункт — полностью перекрыть всю государственную границу на транзит всех грузов, подчеркиваю, грузов, не пассажиров. После этого выставить Лукашенко ультиматум: граница будет закрыта до тех пор, пока он не отпустит всех политзаключенных. Если это произойдет, Лукашенко сам поедет открывать двери тюрем. Но для этого должна быть политическая воля, а не только озабоченность отдельных европейских стран.

— Как воспринимают силовики, окружение Лукашенко то, что диктатор молчит и во время ЧП еще и улетает в другую страну?

— Для Лукашенко подобные теракты не являются чем-то новым. Раньше Шейман и Виктор Лукашенко участвовали в терактах 2011-го года. Известны были эпизоды, они мастера в этих делах. Поэтому, я думаю, что это не последний случай.

Мы впереди еще увидим теракты на территории Беларуси, которые будут организованы семьей Лукашенко для того, чтобы напугать общество, напугать военных. Чтобы было основание, почему они должны защищать диктатора и его семью, его деньги. Показывать, что есть внешний враг, поэтому надо репрессии и дальше продолжать.

Предполагаю, что для Лукашенко эта история не новость. Без него или его семьи здесь не обошлось. Конечно, такая операция делается узким кругом, а для Лукашенко является чем-то обыденным. Я склонен полагать, что если бы имело место что-либо, о чем Лукашенко не был бы проинформирован, то он сделал бы какие-то шаги для того, чтобы обеспечить безопасность своей семьи. Подчеркиваю, если прилетело на военный аэродром, то таким же образом может прилететь ночью на его резиденцию с определенными последствиями для членов его семьи. Этого он очень боится.

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