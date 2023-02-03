«Мне стыдно быть русским»: Депардье сбежал из России и помогает ВСУ 1 3.02.2023, 8:11

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Актер передал украинской армии деньги от продажи мордовской квартиры.

Перебравшийся в 2013 году в Росссию французский актер Жерар Депардье хотел избавиться от слишком больших налогов на родине и даже временно получил бонусы от Кремля.

Однако беззаботная жизнь «нового русского» продолжалась не так долго, как он рассчитывал. После 24 февраля 2022 года Депардье раскритиковал Путина и решил сменить жизнь в закрывающейся «железным занавесом» России на свободу в Европе. Депардье назвал вторжение России на территорию Украины «безумным и недопустимым эксцессом» Путина, пишет Le Figaro.

«Мне стыдно быть русским. Мне очень больно, что нас ассоциируют с орками и бандитами, фашистами и уголовниками... Вырученные финансы от продажи мордовской квартиры я перевел на помощь в ВСУ. Обращаюсь к властям Франции за поддержкой и прошу предоставить мне статус беженца от войны», - говорит теперь Депардье.

В России Депардье уже назвали «предателем», который якобы долгие годы пользовался собственной популярностью, «держа фигу в кармане». Депутат Госдумы Алексей Журавлев возмущен, что деньги за российскую недвижимость актер передал ВСУ: «Хорошо, что «спецоперация» проредила ряды таких вот лживых сторонников России, от которых раньше мы стеснялись избавиться».

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