В Минске девушки сорвали лукашенковский флаг с общежития Комаровского рынка 5 3.02.2023, 11:44

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История получила продолжение.

В ноябре прошлого года две девушки сорвали флаг со здания общежития Комаровского рынка. Правозащитникам стало известно о результатах суда.

Младшую — 18-летнюю Дарью Ганич — осудили на три месяца ареста. 19-летней Екатерине Снигировой назначили 1,5 года «домашней» химии.

По версии следствия, девушки сорвали флаг с общежития Комаровского рынка, а «затем демонстративно махали им, идя по ул. Беломорской, после чего бросили его на землю». Все это они снимали на видео и выкладывали в группу в социальной сети. Такими действиями девушки публично унизили лукашенковский флаг, посчитало обвинение.

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