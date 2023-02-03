Украинский спецназ устроил засаду в тылу 155-й бригады РФ и сорвал штурм Угледара 1 3.02.2023, 14:36

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Разгромлено танковое подразделение россиян.

Бойцы Сил спецопераций ВСУ устроили засаду во вражеском тылу, уничтожили российскую технику и сорвали штурм оккупантов на Угледарском направлении.

Об этом сообщают Силы спецопераций ВСУ.

Сообщается, что украинские устроили засаду на пути выдвижения танкового подразделения россиян - печально известной 155 бригады морской пехоты, базирующейся в городе Владивосток.

В результате совместных действий бойцов ССО и 72-й отдельной механизированной бригады был уничтожен модернизированный российский танк Т-80, еще до того, как он вышел на огневую позицию.

К тому же, во время боя в плен попали два члена танкового экипажа - контрактники, российские морские пехотинцы.

Украинские военнослужащие предоставили квалифицированную медицинскую помощь пленным и вынесли их за линию боевого столкновения в расположение Сил обороны.

«Совместная операция ССО Украины и 72-й ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении», - добавляют военные.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что ВСУ взорвали крупную военную базу РФ в районе села Кирилловка под Угледаром. В результате удара было ликвидировано около 100 оккупантов.

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